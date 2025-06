Regionalni velikani filma stižu na Ponta Lopud Film Festival!

Od oskarovaca i velikana regije do mladih talenata – Lopud petu godinu zaredom postaje središte filmskog dijaloga i projekcija pod otvorenim nebom

Peto izdanje bajkovitog filmskog festivala na Lopudu bit će prepuno vrhunskih imena iz industrije, a nakon prethodno najavljenih holivudskih velikana, Seana Bakera, Petera Spearsa i Daniela Minahana, timu predavača pridružuju se tri filmske legende iz regije. Dragan Bjelogrlić, Rajko Grlić i Nebojša Slijepčević obogatit će od 26. do 28. lipnja Ponta Lopud Film Festival svojim iskustvom i znanjem te će u okviru edukacijskog programa Festivala s mladim filmašima iz regije razmijeniti ideje i promišljanja o filmu kroz brojne masterclassove i radionice.

Dragan Bjelogrlić jedan je od najuspješnijih srpskih filmaša svih vremena. Bavi se glumom, režijom i produkcijom, a njegov redateljski prvijenac ''Montevideo, Bog te video!'' iz 2010. godine bio je službeni srpski kandidat za nagradu Oscar u kategoriji najboljeg međunarodnog filma, a osim toga osvojio je i brojne međunarodne nagrade.

Rajko Grlić Foto: Damir Skomrlj / CROPIX

Bjelogrlić je ogroman uspjeh postigao i s filmom ''Toma'' o legendarnom pjevaču i kantautoru Tomi Zdravkoviću, koji je oborio rekorde gledanosti u domaćim kinima i na malim ekranima. Autor je i prve regionalne serije prikazane na Amazon Primeu, ''Senke nad Balkanom'', čija se treća, ujedno i posljednja sezona trenutno snima.

Rajko Grlić istaknuti je hrvatski redatelj i scenarist čija karijera obuhvaća dvanaest dugometražnih filmova, među kojima su ''Svemu dođe kraj'' (2024.), ''Ustav Republike Hrvatske'' (2016.) i ''Karaula'' (2006.). Njegova su ostvarenja prikazivana na najvažnijim međunarodnim filmskim festivalima, uključujući onaj u Cannesu te su osvojila niz prestižnih nagrada diljem svijeta. Grlić je osim redateljskog rada zapažena ostvarenja imao i kao scenarist, ali i producent, a za doprinos filmskoj umjetnosti dobio je 2018. Nagradu Vladimir Nazor za životno djelo. Na Ponta Lopud Film Festival donosi svoje bogato znanje koje će nesebično podijeliti s mladim polaznicima.

Rajko Grlić Foto: Josip Moler/Cropix

''Ponta Lopud Film Festival srećom nije samo još jedan filmski festival. Tu nema kompeticije niti nagrada. To je to mjesto dijaloga između onih koji su godinama stjecali filmska iskustva i onih koji nakon prvih profesionalnih koraka tek započinju svoj profesionalni put u filmu. Veselim se tim razgovorima u hedonističkom okruženju idiličnog otoka jer u njima obje strane i daju i dobivaju'', istaknuo je Grlić.

Poznati hrvatski redatelj Nebojša Slijepčević ove se godine našao u središtu svjetske pozornosti zahvaljujući nominaciji za Oscara za kratkometraži igrani film ''Čovjek koji nije mogao šutjeti'', za koji je prethodno 2024. osvojio prestižnu Zlatnu palmu na Filmskom festivalu u Cannesu za najbolji kratki film. Brojne nagrade osvojio je i za dugometražni film „Srbenka“ iz 2018. godine, a uz režiju, Slijepčević djeluje i kao kreativni producent na dokumentarnim projektima u sklopu produkcijske kuće Zagreb Film.

Dragan Bjelogrlić Foto: F.S./ATAImages

''Organizatori Ponta Lopuda ove godine dovode stvarno nevjerojatan niz gostiju, a podjednako impresivan je i popis polaznika. S obzirom na to da sam i sam u procesu stvaranja svog dugometražnog igranog filma, ovakva razmjena iskustava su mi dragocjena. Očekujem vrlo zanimljiva četiri dana koja će me napuniti energijom i inspiracijom za cijelu godinu'', poručio je Slijepčević.

Uz Oscarom nagrađeni film ''Anora'' (2024.), redatelja Seana Bakera, koji će biti prikazan prvi dan Festivala, 26. lipnja, Bjelogrlićev triler ''Čuvari formule'' (2023.) s temom iz vremena Hladnog rata, snimljen po istinitoj priči o nesreći koju mnogi nazivaju ''jugoslavenskim Černobilom'' publici će biti prikazan drugi dan Festivala. Trećeg dana na rasporedu je hrvatska premijera atmosferične romantične drame ''On Swift Horses'' (2024.) redatelja Daniela Minahana, koju je producirao Peter Spears. Svi autori predstavit će svoje filmove publici na Lopudu, a filmovi počinju s prikazivanjem u 21 sat.

Ulaznice za filmske projekcije dostupne su putem sustava Entrio, a detaljne informacije o programu bit će objavljene na službenim stranicama i društvenim mrežama festivala.

Dragan Bjelogrlić Foto: Antonio Balic / CROPIX

Nebojša Slijepčević Foto: Dnevnik Nove TV

Kreativna platforma Ponta Lopud nosi i predstavlja tri ljetna kulturna programa 2025. te spremno dočekuje sve zaljubljenike u umjetnost, prvenstveno film, glazbu i književnost. Ponta Lopud Film Festival prvi je od tri događaja, koji će filmsku umjetnost slaviti od 26. do 28. lipnja. Drugi događaj, koji će od 28. do 30. kolovoza na otok privući ljubitelje glazbe, popularni je Ponta Lopud Jazz festival, dok će Ponta Lopud Book Bridge od 18. do 20. rujna otok pretvoriti u književno utočište i time zaokružiti ljetne manifestacije.

Ponta Lopud festival Foto: PR