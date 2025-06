Pamtite ovog dječaka iz "Zapravo ljubav"? Evo kako izgleda 20 godina kasnije!

Thomas Brodie-Sangster danas je daleko od dječaka Sama iz "Zapravo ljubav", stekavši cijenjeni status u glumačkoj industriji.

Film "Zapravo ljubav" mnogima je omiljeni omnibus koji je u 135 minuta filma predstavio pledaju glumaca, od onih provjerenih poput Hugha Granta, Colina Firtha, Alana Rickmana i Emme Thompson, do tada novih i nadolazećih zvijezda.

Veliku pozornost je pridobio Thomas Brodie-Sangster, koji je u filmu tumačio ulogu Sama, koji se zaljubio u svoju američku razrednu kolegicu Joannu. Da je njegova uloga u "Zapravo ljubav" bila uspješna, pokazuje i to da je Thomas ubrzo dobio ulogu i u filmu "Dadilja McPhee", koji je također postigao veliku komercijalni uspjeh.

Kako je odrastao, Brodie-Sangster je dobivao sve više uloga i sve je manje imao nadimak dječja glumačka zvijezda, ostvarivši uloge u lukrativnim projektima poput serije "Igra prijestolja", filma "John Lennon: Dečko koji ne obećava" i miniseriji "Damin gambit", za kojeg je bio nominiran za Emmy u kategoriji najboljeg sporednog glumca u limitiranim serijama.

Danas, više se orijentirao prema ulogama u projektima napravljenima za streaming servise, pa ga možemo gledati u seriji "The Artful Dodger", koja je obnovljena za drugu sezonu. Osim toga, u srpnju će izaći animirani film "Grand Prix of Europe" u kojeg daje glas glavnom liku Edu, a prema pisanjima medija u pregovorima je za ulogu nogometaša Sir Bobbyja Charltona u biografskom filmu o njemu.

Osim glume, 34-godišnjak se bavi i glazbenom produkcijom i sviranjem. Prije nekoliko godina osnovao je indie-produkcijsku kuću Brodie Films i svira bas-gitaru u bendu Winnet. Protekle godine u lipnju oženio je glumicu i spisateljicu Talulah Riley, inače bivšu suprugu Elona Muska, a par živi na imanju velikom osam hektara u blizini sela Anstey, gdje uživaju daleko od gradske vreve. Unatoč brojnim promjenama, njegova crvenkasta kosa i vrckav osmijeh i dalje su ostali isti.

Zanimljivo, u "Zapravo ljubav" je glumio s jednim svojim rođakom. U pitanju je Hugh Grant, kojem je Brodie-Sangster drugi rođak po tetinoj liniji.

Gledate li i vi svake godine "Zapravo ljubav", pišite nam u komentarima!

