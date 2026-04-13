70 svijeća na torti: Željko Krušlin Kruška otkrio čija ga je rođendanska čestitka najviše dirnula!

Privilegij je starjeti, reći će Željko Krušlin Kruška, koji je nedavno proslavio okrugli rođendan. Što si je poželio za 70., čija čestitka ga je posebno dirnula, ali i po čemu mu je ova godina još posebna, legendarni glazbenik ispričao je našoj Jeleni Prpoš.

Iako nije od velikih slavlja i obilježavanja značajnih datuma, sedamdeseti rođendan itekako je vrijedan spomena. Jer u tu brojku mnogo toga stane, i lijepog i onog manje lijepog, a Željko Krušlin Kruška ističe kako u tih značajnih 70 godina života ništa ne bi mijenjao.

''Mislim da sam u životu dobio točno onoliko koliko sam zaslužio i kad sam zaslužio. Kao životni rezime napravio sam više nego što sam očekivao, a manje nego što sam mogao.''

Za rođendan je ovaj glazbenik najviše poželio zdravlja. Ne samo sebi, već i bližnjima. A jedna od najdirljivijih čestitki koje je dobio bila je ona od supruge Ivane. Iskoristila je njegov stih ''Divno je biti tebi sve'' i tako i riječima pokazala koliko joj znači.

''Puno mi znači, puno mi pomaže, niti jedan poslovni potez, čak ni privatni, nisam povukao da se nisam s njom konzultirao. Ljudi, najljepši trenutak u životu je ženidba. Zamislite tu osobu koju volite i da je onda gnjavite do kraja života.''

Pravi je privilegij pronaći u životu takvu ljubav, zajedno starjeti, ali i imati karijeru kakvu Kruška ima. Ova godina nije samo obljetnička zbog okruglog rođendana, već i zbog 50 godina glazbene karijere i 40 godina grupe Latino.

''Da ne zvuči pretenciozno, kad smo žarili i palili, osjeti čovjek nekakav ushit, osjeti određenu dozu jednog osjećaja prenaglašenog samopoštovanja, koji može vrlo lako prerasti u aroganciju. Ako ne držiš bika za rogove.''

I nije ga život naučio samo prizemnosti, već i zahvalnosti. A i dalje mu najveću sreću predstavlja stvaranje. Kako slikanje, tako i pisanje poezije. Nedavno je objavio i novu pjesmu s Latinom. Samo s tobom.

''Jednostavno se ne znam maknuti od ljubavne tematike. Biti svoj na svome znači upravljati koliko toliko životom, ali idealni oblik slobode o kojem maštamo ne postoji.''

Uz glazbu, život mu ispunjavaju i svakodnevno šetnje. Iako već godinama nije u rukometu, a košarku igra tek rekreativno sa sinom, profesionalni sport pokazao mu je kako naučiti gubiti. Danas voli i sudoku i šah te tako, kaže, najradije trenira mozak.

''Ne možeš trčat više na sto metara, ali češ othodati. To mi stvarno u ovim godinama kojima sam sada pružao osjećaj vitalnosti. Ne znam kako izgledam ljudima, ja sebi uvijek izgledam tako da ne zadržavam previše pogled u ogledalo na sebi.

Vitalnim ga svakako čine i unuci. Kruška ih obožava. A jedino što mu teže pada je to što ih ne viđa onoliko koliko bi htio jer žive u Francuskoj, gdje njegov sin igra košarku.

''Video veze rade sve u 16, kad su tu sve sam više s njima, idemo u kino, šećemo po šumi pa im ja radim luk i strijelu.''

Zna ovaj glazbenik i da će nastaviti stvarati i dalje. Nikako ne planira stati. Dok god postoji interes publike i dok god mu to stvara zadovoljstvo, daje onaj pozitivni osjećaj i razvlači osmijeh na lice.

