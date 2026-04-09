Gdje je to Slavonka Mia Dimšić odvela prijateljice Dalmatinke Domenicu i Hanu Huljić?

Vodimo vas ravno u srce ravnice! Jedna od najpoznatijih pjevačica na estradi, Mia Dimšić, objavila je album koji je posvetila svojem zavičaju. Kako zvuči Slavonija u njezinoj verziji, koju je životnu želju ostvarila, ali i zašto su gošće iz Dalmacije morale malo otkopčati hlače, otkrila je našem bećaru Dini Stošiću.

Kažu da se najbolje ideje krčkaju polako, baš poput pravog slavonskog čobanca. Mia Dimšić i njezin tim godinama su kovali plan i osmislili album ''Negdje u ravnici''. Podario je novo ruho slavonskim pjesmama koje možda, nepravedno, nisu dobile svojih pet minuta.

''Komentirali smo kako je šteta što zapravo puno tih pjesama ljudi ne znaju, pa čak ni u Slavoniji neke od njih. I onda nam je nekako spontano sinula ideja da bismo to jednog dana voljeli snimiti u tom mom, kako mi to volimo zvati, pop country izričaju, na minimalistički način, i evo – čekali smo. Rekla bih čak sedam, osam godina da to ostvarimo.''

Pjesme je posebno birala, a svaka od njih krije neku njezinu tajnu, uspomenu na šokačke sokake i vremena kada je svijet bio mnogo jednostavniji.

''Sve sam pjesme na albumu ponovno proživljavala, a izabrala sam ih baš zato što me uz svaku od njih vežu posebne emotivne uspomene. Tako da da, bilo je puno knedli u grlu dok smo snimali i baš sam se prisjetila djetinjstva.''

Nekada je bila djevojčica s velikom maštom, a miris djetinjstva vraća je u osječku sobu i druženje s posebnim prijateljima.

''Sestra i ja smo imale dva svoja omiljena plišanca. To su bila dva sjeverna medvjedića koji, mislim, još uvijek jesu u našoj sobi, a zovu se Papa i Spriječko. Ne znam otkud ta imena, ali mi smo se s njima toliko zabavljale da smo čak i pisale njihove dnevnike, izmišljale smo priče.''

Od sramežljive štreberice do srednjoškolke s gitarom, Mia Dimšić je u pisanju pjesama često pronalazila ispušni ventil. A njega je, uz poneku masnicu, dijelila sa sestrom Katarinom.

''Sestra i ja smo se znale dobro posvađati kad smo bile mlađe, nekad i potući. Problem je bio što smo uvijek bile slične građe i visine pa nikad nijedna ne bi pobijedila. Uvijek je bilo neriješeno i to je zapravo bilo jako frustrirajuće.''

Mia zna da put do srca vodi preko stola. Iako se u kuhinji ne snalazi spretno kao s mikrofonom, uvijek ima spreman adut u rukavu koji je čini pravom snašom.

''Uvijek donesem te domaće proizvode od kuće. Ove godine nam je kulenova seka, mami i tati, vrhunski ispala, tako da tko god je došao u goste u Zagreb – svi su je komentirali. I onda ja ponosno kažem: ja nemam ništa s tim, ali moji roditelji su je napravili. A rekla bih i da nosim tu neku gostoljubivost.''

A toj gostoljubivosti nisu odoljele ni njezine prijateljice s estrade.

''Moram reći da sam prije pet-šest godina Domenicu, svoju dobru prijateljicu, i Hanu Huljić dovela u Slavoniju, gdje smo obilazile trpeze. Bile smo i kod mene i kod mog menadžera Damira u Županji. Sve smo obišle, a njih dvije su samo govorile da moraju otkopčati hlače jer to više nije normalno.''

Ljubav je u kuhinji tajni začin, a u glazbi nepresušna inspiracija. Tako je i kod osječke glazbenice.

''Kako sam ja bila folklorašica, kasnije i tamburašica, uvijek su te ljubavi bili ti tamburaši koje gledaš iz prikrajka. Naravno da je bilo puno ljubavi, simpatija i lijepih uspomena, tih prvih izlazaka koji su uglavnom bili vezani uz tamburaše. Tako da svaka pjesma na albumu nosi nešto svoje – i smiješne anegdote i neke jako emotivne trenutke.''

Kruna ovog glazbenog povratka korijenima svakako je suradnja s legendom. Kada je Stanko Šarić pustio svoj glas, krug se zatvorio i Mia je ostvarila svoj san.

''Stanko je, ne samo meni nego i većini ljudi u Slavoniji, ali i šire, jedan od heroja tamburaške glazbe. Nevjerojatno mi je da netko pjeva tako jednostavno, a tako jezgrovito i slikovito. Uvijek sam mu se divila i već se dugo poznajemo, ali ipak je bilo treme pitati ga da bude dio ovog albuma.''

U njezinim pjesmama danas gori vatra koja grije dušu svakog Slavonca. To je njezino hvala ravnici na kojoj je odrasla, ali i poziv svima nama da ne zaboravimo put kući. Jer koliko god svijet bio velik, najljepše je zastati ondje gdje nas duša najviše peče, a srce najjače grije.

