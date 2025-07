Tony Cetinski otkrio nam je u čemu istinski uživa: ''Naučio me strpljenju''

Tony Cetinski je, možemo reći, pravi morski vuk. Odmor od koncertnih obveza i nastupa često potraži na moru. Danas, kaže, živi mirnije i hrani se zdravije. No ono u čemu istinski uživa je ribolov. Proveli smo s njim jedan dan na moru te se uvjerili iz prve ruke koliko je dobar ribolovac. Minute Dorine Duplančić.

Osim skijanja i tenisa, ribolov Tonyja Cetinskog prati od djetinjstva. Stoga smo se s njim našli na moru, i to u Vrsaru, gdje smo saznali tko ga je naučio ribolovu.



''Dida i tata. Sad teško je pecat i pričat znaš? A onda sad po stare dane sam s ekipom. Evo ovo je tu ekipa: Ivo i Nikola/Mijo i Grbin'', priča Tonya.

Kakva je ekipa, kako izgledaju druženja?

''A dobro, sad bez zafrkancije. Mi se volimo nekad provocirati, zafrkavati, ali ta provokacija to je dio našeg folklora. Mi u Rovinju, međusobno, svi se možemo i posvađati, ali drugi dan opet smo skupa. To je normalno, tako mislim da je tako i u Dalmaciji. To je taj temperament koji... Možda se ne čini da smo toliko temperamentni kao Dalmatinci, jer smo pametniji pa šutimo ponekad. Iako ja… ima onih koji ne šute, kao što sam ja. Zato što mi je Dida isto tako Dalmatinac. Ali uglavnom s Ivanom najviše učim ove neke tehnike za koje nisam znao od djetinstva. To su spinanje, džiganje i te stvari. I sad se prakticiram pogotovo u tom džiganju, kad dođem u Dalmaciju kod mojih frendova, tamo da se ne sramotim. Pa onda me on priprema, ja sad sam na pripremama. Mijo mi je mentor, a Ivan mi je master. Master, znači u stvari maestro ga ja zovem. Ali on me uči sve. Znači Ivan, Mijo je naravno tu uvijek podrška kad treba, kad ima vremena, on je jako zauzet inače'', govori Tony.



Mentora Nikolu, zvanog Mijo, pronašao je putem interneta.



''Došao sam na ideju iz puke želje da pomognem ljudima, kako napraviti određene stvari, pogotovo početnicima i ljudi su to prepoznali, bio sam iskren u dijeljenju znanja i ljudi su to prepoznali i tako je to krenulo. Vrlo jednostavno'', govori Nikola Mijandrušić.



Što će ovog puta loviti ova vesela ekipa, otkrio je maestro Ivan.



''Lovit ćemo uglavnom sitnu plavu ribu sada za početak, sa jiggom i sa sabikijem. To je ovako, jedan lanac udica, na koji se ta sitna plava riba koja je u jatu, baci, baci se i više komada odjednom, evo to će nam bit start današnjeg ribolova'', priča Ivan.

U ribolov smo otišli u kasnim popodnevnim satima.''Meni je ipak draže ujutro iako, bilo koje doba dana kad god Garbin kaže idemo, ja kažem idemo. Imamo grupu, Whatsapp grupu i kad se potrefi da možemo sva trojica, idemo, bez obzira koje je to doba dana'', kaže Tony.

Nikola i Ivan otkrili su kako se Tony snalazi na brodu.



''A na brodu je doma, doma je na brodu stvarno. Mislim on je iz Rovinja, on je Rovinjež, tako da to je takoreć prirodni habitat za njega'', priča Nikola Mijandrušić.



''Tony je super, sluša, radi ono što mu se kaže. Ima feeling za taj ribolov, ima feeling za štap. Znači ima puno ljudi kojima trebaju mjeseci da dobiju onako malo osjećaj taj za borbu s ribom, on je to odmah savladao'', govori Ivan Garbin.



Tony je još nešto naučio kroz ribolov.



''Ribolov me naučio strpljenju, pogotovo onaj dio ribolova koji nije spinning i koji nije ovaj adrenalin, koji nije predatorski ribolov nego ovaj, čekaš, staviš mamac pa čekaš. Znači naučiš se strpljenju, nekad znaš doć doma i bez ribe. Tako da i to je dio toga'', kaže Tony.



Ima li Tony ribarski nadimak?



''Ne znam možda su mi ga dali, možda će ti Mijo.. Već ga, već ga smišlja! Meni je on dao… Je dao mi je jedan nadimak Mojo, Mojo da. Al ja mislim da on to kaže svakom ko je na brodu'', otkrio nam je Tony.



Kada peca ribu, s Tonyjeva broda najčešće se čuju pjesme jednog izvođača.



''Možda će neko reć, a da sad i on, ali Oliver, stvarno, baš sam neki dan reko ženi, i Pino Daniele mi je isto drag za poslušat ovako na moru, ali Oliver mi nekako najviše paše'', govori Tony.

Koga bi od kolega odvelo u ribolov?

''Od kolega? Kako dobro pitanje čovječe, a? Nekog ko bi mogo izdržat tolko sati na moru haha. Ja sam išo po zimi isto, po kiši, po vjetru, nikog nije na moru samo ja budala, onda sam našo još ove dvije budale koje isto će ić bez obzira na uvjete. Moraš bit baš lud za te stvari, mislim, ajde sjetit ću se u međuvremenu''.



Iako je išao i u ugostiteljsku školu, njegov brat je otišao u tom smjeru pa mu Tony često donose i nešto ulova.

''Vidiš, ja sam išao u ugostiteljsku školu i u muzičku, a on je ovaj išao u svakakve škole i fakultete i na kraju on radi u ugostiteljstvu, ali eto. Super mu ide super mu je Sandwich bar tu u Rovinju''.

A je li bolji osjećaj kada zagrize riba ili publika?



''Kad publika zagrize je uvijek bolje, ali nisam, nisam uopće, već dugo, dugo, ne znam kad sam, možda u početku sam kalkulirao i radio pjesme baš: ''E ovo ću da zagrize, ovo hoću da postane hit''. I onda kad mi se desilo da je postalo hit, nešto što nisam očekivao, onda sam rekao nemoj više nikakve očekivanja, tako isto na more kad idem, nema nikakvih očekivanja, sve što se lijepo dogodi i ako zagrize lijepa riba ili ako zagrize super publika na neku pjesmu ko što je zagrizila, pogotovo sad ovaj zadnja dva singla, pogotovo na Piši propalo. Stvarno hvala svima''.



Tony će svoje hvala reći publici i krajem kolovoza na koncertu u pulskoj Areni.



''Bit će odlično ko i uvijek. Kasnije ćemo se vidjeti u Zadru na Višnjiku gdje odlično ide isto tako prodaja. Nema ljepše stvari nego kad ti zagrize dobra riba i kad te publika još uvijek želi nakon toliko godina'', poručio je.



Osim što će ga publika imati priliku vidjeti u zagrebačkoj Areni sljedeće godine, imat će ga priliku uskoro gledati prvi put na velikom platnu. I to u sklopu filma ''Taxi ljubav'', čiju naslovnu pjesmu ''Ti si ta'' pjeva upravo on.



''Sreća da sam smršavio pa na velikom platnu neću izgledat više tako veliko. Eto, prvi put sam osjetio kako trebaš ipak smršavit jedno 20-ak kila da bi na nešto ličio. Fenomenalna ekipa je radila na filmu. Odličan je film. Ja kad sam vidio one prve kadrove kad su mi predstavili i scenarij, već je bilo pol filma snimljeno, odmah sam reko da, bez razmišljanja. Cijela tematika filma je fenomenalno pogođena i očekujem da će film biti jako dobro prihvaćen kod publike''.



Ovo iskustvo bilo je velik doživljaj i za ekipu In Magazina. Stoga smo s Tonyjem dogovorili sljedeći susret uz još jednu aktivnost kojom se bavi od djetinjstva.

''Tenis nije loša ideja, možemo igrat tenis. Dogovoreno'', zaključio je Tony.

