Tko je bio nestašan, a tko se ispisao s fakulteta? Domaće zvijezde prisjetile su se svojih školskih dana!

Naša glazbena diva Jasna Zlokić jednom je u školi razbila prozor pa su joj pozvali mamu na razgovor. Marko Tolja, umjesto da upiše višu godinu, ispisao se s fakulteta. Svojih školskih dana prisjetile su se i naše druge glazbene zvijezde, na koncertu na kojem se pjevalo za studente i 20 godina Udruge prsten. Detalje donosi naša Dijana Kardum za IN magazin.

Kad zapjeva, svojim glasom Ivan Jelić malo koga ostavi ravnodušnim. Njegov glazbeni put počeo je zahvaljujući stipendiji koja mu je omogućila da 2008. upiše Muzičku akademiju te ostvari svoj san.



''Iz Zenice sam došao tu, spletom okolnosti zbog rukometa i zbog pjevanja. Upisao sam Muzičku akademiju i na kraju i sad se bavim rukometom, ali primarno mi je ipak pjevanje'', ispričao nam je Ivan Jelić.

Ivan je bio jedan od 166 stipendista, kojih je tijekom posljednjih 20 godina, koliko postoje, stipendirala Udruga Prsten, za promicanje i zaštitu tradicije, kulture, gospodarske suradnje, druženja i humanitarnog djelovanja Hrvata u Republici Hrvatskoj te Bosni i Hercegovini.



''Šest podružnica, šest klubova. Samo ću reći da sam ponosan s klubom stipendista, ponosan s našim klubom poduzetnika. Imamo i klub zdravstvenih djelatnika, preko 200 zdravstvenih djelatnika, liječnika, liječnica i tako dalje. Ne znam tko se može pohvaliti s tim, takvim veličanstvenim brojem, prekrasnih ljudi na jednom mjestu i sve koje okuplja samo ta snaga zajedništva'', govori Vjekoslav Batić, Predsjednik Zaklade.

Veliku obljetnicu proslavili su u Dvorani Vatroslava Lisinskog – uz koncert pod glazbenim vodstvom Ante Gele, kojem su se pridružili brojni poznati hrvatski glazbenici.



''Uz Filharmoniju pjevat to je stvarno kraj svijeta, što se tiče glazbe. Veliki užitak i hvala svima, Anti Geli, Bjelinskom i cilom orkestru'', ispričala je Zorica Kondža.



''Nisam bio baš dobar đak, ja sam više bio vani, picavao, nego što sam bio u školi, tako da se sjećam kroz maglu, međutim naravno da su mladenački dani, dakle posebice ta srednja škola i jedan dio studija da je to nezaboravno i lijepo. Tako da mi je osobno jako drago da se sve skupa ovo događa za one talentirane mlade ljude koji će akcijom udruge Prsten dobiti potproru'', iskren je Tedi Spalato.

I mnoge današnje glazbene zvijezde imale su svoje školske anegdote – neke dirljive, a neke urnebesne.



''Mislim meni su roditelji, isto govorili, oni su znali da ja pjevam, bavila sam se i sportom prije, ali su uvijek govorili završi ti školu pa onda ti pjevaj. I tako je bilo. Znala sam u srednjoj školi ići na svirke s bendom i onda mi je otac rekao slušaj, ja tebi na primanje neću mene sram, ti stalno izostaješ. Maturirala sam s odličnim i onda sam rekla evo ti sada kad ja to nešto skitam i kad te sram - govori on - ovo je falsifikat'', prisjetila se Zorica.



''Nestašna sam bila, znala je mama ponekad u školu biti pozvana'', ispričala je Jasna Zlokić.

Nju zbog sina ipak nisu zvali često u školu, no Jasna u obitelji ima nasljednicu.

''Nije bio je živ kao i svako dijete, ali ne, ne nitko nije. Možda moja mlađa unučica čini mi se malo ide mojim stopama, bit će s njom naopako'', priča Jasna.

Neki su glazbu birali prije fakulteta – među njima Marko Tolja i Nina Kraljić.



''Ja sam imala baš onako ludi put. Išla sam u dvije osnovne škole, pa sam išla u Varaždin, odselila se s 14 od kuće pa otišla tamo u srednju školu i muzičku gimnaziju. I onda faks, imala sam dva faksa. Od kojih sam jedan ja odlučila sama odustati. Što je actually ironično bila muzička akademija ali samo zato što sam osjetila da želim neku svoju drugu vrstu glazbe i da želim malo ući dublje i u muzičke neke sfere, jazza i mjuzikla i prošla sam na kraju te sve neke aspekte i onda je došao Filozofski fakultet u Rijeci'', ispričala nam je Nina Kraljić.

''Išao sam upisati drugu godinu, odnosno barem sam to rekao doma da idem napravit, a vratio sam se s ispisanim fakultetom. Roditelji baš nisu bili presretni, ali su me svejedno podržali u mom glazbenom putu. I tako je to bilo. Onda sam upisao jedan drugi faks i došao sam zapravo do 10 ispita do kraja fakulteta ali evo'', priča Marko Tolja.

No školske brige Tolju su ipak sustigle – njegov sin Maro upravo je krenuo u prvi razred.



''Maro je prvašić sad, super ide, jako je sretan zapravo, totalna kontra od tate. Voli ići u školu. A Niko, evo Niko je sad prije par dana imao dvije godine. Tako da nam je jako veselo. Jedan ide u vrtić, drugi ide u školu'', kaže Tolja.

Nina i danas nastupa, no više se bavi zvukoterapijom.



''To je onako jedna prekrasna sfera, gdje možeš ljudima pružit ako ništa drugo jedan lijepi reset centralno-ložičnog sustava da se stvarno tijelo i naš balans da se možemo pustiti, prepustiti'', objašnjava Nina.

I dok je Nina odustala od akademije, Renata Sabljak je – tu gdje je nekad bila kao studentica. Posljednjih osam godina predaje na Akademiji.



''Pa neobično je, neobično je na početku prije osam godina kad sam krenula predavat mi je doista bilo neobično samo zbog toga što su djeca i generacije koje sada studiraju potpuno drugačiji od nas, imaju drugačije svjetonazore, probitačniji su, mi kao profesori imamo malo drugačije odgovornosti'', priča Renata Sabljak.

Za dobar izgled i raspoloženje Tedija Spalata zaslužna je ljubav. Prije više od pet godina ljubav ga je, naime, zaskočila na neočekivanom mjestu. U teretani.

''Iz teretane dolazi pa radi sa mnom kući. Ona je tamo trenerica, izuzetno zahtjevan posao, radi sa svim, ja i kažem, pacijentima, dakle sa klijentima, onda dođe pa mi pomaže kod istezanja, lijepo'', priča zaljubljeni Tedi.

Udruga Prsten 20 godina gradi mostove – između ljudi, generacija, zemalja. A najvažniji temelj svake takve priče je – zajedništvo.

