Što je odlučio promijeniti novi ravnatelj Splitskog festivala? ''To je dodatni motiv svima nama da napravimo što možemo bolje...''

Nakon gotovo petnaest godina, Splitski festival ima novog direktora. Na mjesto Tomislava Mrduljaša, jednoglasnom odlukom Turističkog vijeća, stigao je Stevo Vučković Stivi, koji je ponudio potpuno drugačiji koncept. Što je novi ravnatelj festivala odlučio promijeniti, a što zadržati, doznala je ekipa In magazina.

Pravu buru je u Splitu, krajem prošle godine, izazvala vijest kako Splitski festival kreće u nekom novom smjeru. Čovjek koji je dobio veliku čast i odgovornost kaže kako se festival mora mijenjati, jer se i grad promijenio.

''Ja sam ponudio drugačiji koncept, koji nije stereotip. Svakako ćemo zadržati tradiciju, zabavnu notu, dalmatinsku pismu i rič, ali nije ni Split više ono što je bio'', govori Stevo Vučković Stivi, ravnatelj Splitskog festivala.

S novim ruhom festivala na scenu se, nakon 23 godine, vraća i grupa Stijene s pjesmom ''Dome moj''.

''Pjeva o vječnoj temi iseljenja iz naše domovine i vječnoj želji za povratkom, a u pozadini je prava rokerska brija'', govori Izabela Martinović.

Posebna večer biti će posvećena mladim izvođačima, koji kažu kako im je nastup na Prokurativama prijeko potrebna prilika.

''Najveći je problem što nema mjesta za svirati. Pogotovo nakon korone, dosta klubova je zatvoreno i onda su najveća promocija bendu upravo festivali. Za svirati u klubovima treba skupiti publiku, a to je jako teško ako nema prostora za sviranje.'', govori Josip Senta, pjevač grupe Splitters.

Pritisak festivala već se počeo osjećati i sve su oči uprte u organizatore, ali i izvođače koji će pred najzahtjevnijom hrvatskom publikom morati pokazati kako su zaslužili priliku.

''To pokazuje koliko je ljudima stalo do njega. Ljudi ne odustaju od tog festivala i to je dodatni motiv svima nama da napravimo što možemo bolje. Kasnije će ti isti ljudi suditi, po kavama na Rivi, koliko je uspjelo.'', govori Stevo Vučković Stivi, ravnatelj Splitskog festivala.

''Najteže je da te doma prihvate, ali ove godine smo rekli Dora, Zagrebački, Splitski, imamo tri asa u rukavu i to je to!'', govori Senta.

Splitski festival će ove godine trajati čak sedam dana.

''Bit će puno raznovrsnog programa, od jazza i bluesa do splitskih pjesama. Opet smo na Prokurativama, onim pravim, izvornim, koje Splitu trebaju i pripadaju. Vidimo se tamo!'', poručila je Izabela Martinović.

Prva večer festivala, koji se ove godine očekuje s posebnim uzbuđenjem, održati će se 23. lipnja.

