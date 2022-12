Pogledajte kako se drugi dio kandidata Startaj Hrvatskaj snašao u prodaji jedan na jedan s kupcima!

Nakon što smo prošlog tjedna u emisiji Startaj Hrvatska imali prilike vidjeti kako se prvi dio kandidata snašao u prodaji jedan na jedan s kupcima, isti izazov sada čeka i preostale poduzetnike. Riječ je o još jednom koraku koji vodi ka tituli hit-proizvoda 2022., a ona će pripasti samo jednom od 8 proizvoda naših mladih poduzetnika.

Sirevi braće Perković iz Slavonije, craft pivo 4 mudraca bračnog para Vuković, slatki namaz od lješnjaka i industrijske konoplje Organica Vita te muška kozmetika Meštar iz srca Dalmacije dio su proizvoda koji su zasjali u trećoj sezoni projekta Startaj Hrvatska. Glas o proizvodima ovih poduzetnika daleko se čuo.



''Ljudi su prepoznali tu našu predanost, stvarno ogromne količine podrške ne samo iz Hrvatske, nego iz Njemačke, Australije, Kanade, baš sam se bio iznenadio'', govori Josip Perković.



''Uspjeli smo dobiti ljude koji ne da ne vole nego mrze kozje sireve da probaju i da okrenu telefon ili pošalju poruku wow ovo je stvarno drugačije od ostalih kozjih sireva'', kaže Ivan Peković.



S pričama kandidata koji su godinama razvijali svoje proizvode do onog što danas jesu, poistovjetili su se mnogi.



''Mene je nazvao jedan čovjek, reko ja sam izvana došao slična mi je priča kao tvoja razgovor je trajao pola sata na telefon. Taj poziv je bio isto kao podrška, da se držimo'', govori Miroslav Vuković.



''Kad vam se javi kupac i kaže evo jučer sam kupio na policama Spara vašu kremu danas mi je lice evo preporodilo se. E to su ustvari najljepši komentari'', kaže tea Bogan.



Zaljubljenica u prirodu Maja Lazić ponosna je na to koliki odjek kod publike je imao njezin slatki namaz od lješnjaka i industrijske konoplje.



''Javljaju nam se na društvenim mrežama da su gledali emisiju, da im je super priča, da su kupili proizvod, da su ga probali. Svi su komentari bili pozitivni i to nam je baš dalo neku energiju'', kaže Maja Lazić.



Ta energija im je itekako bila potrebna u prodaji s kupcima jedan na jedan. Ovi su kandidati trebali prodati što više svojih proizvoda u zadanom roku i ono što njihov proizvod predstavlja sada pretočiti u riječi.



Za neke kandidate to je bilo najdojmljivije iskustvo dosad. Povratna informacija ono je što im najviše znači.



''Vidiš malo dijete kad proba i dođe čiko daj još i uzme onako pola koluta sira, onda mi je srce ko kuća'', kaže Ivan Perković.



A one koji će probati, trebalo je i privući.



''Nekako ta prodaja jedan na jedan nije moj omiljen posao i više sam tip koji bi u proizvodnju radije'', kaže Maja Lazić.



Kako su se točno ovi kandidati snašli u prodaji jedan na jedan s kupcima, saznajte ove nedjelje u emisiji Startaj Hrvatska na Novoj TV, dok će danas od 18 sati preostali kandidati, koji stoje iza brendova Croccantino, Druid, Nutri Kulti i Korijen u prvom Facebook liveu opušteno razgovarati s voditeljicom Mijom Kovačić. Ne propustite im se pridružiti.

Pogledaj i ovo Startaj Hrvatska Upoznajte Martinu koja proizvodi nutritivno bogate grickalice za prste polizati!

IN Magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.