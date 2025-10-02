Goran Vinčić o neobičnom imenu svoje kćerkice: ''Što bi rekla moja baba...''

Gdje je Goran Vinčić, ondje je i smijeh! Jedan od naših najuspješnijih stand-up komičara snimio je i objavio comedy specijal, koji će vam sigurno razgibati mišiće lica. Priču punu humora donosi naša Julija Bačić Barać za IN magazin.

Premijera u kinu, puna dvorana, a na velikom platnu nije film već -"Baš vas volim", stand-up specijal komičara Gorana Vinčića.

Tko nije bio na premijeri, specijal može pogledati na Youtubeu. Reklamu kojom je vnajavio ovaj veliki produkcijski pothvat, snimio je s Goranom Boganom.

In Magazin: Goran Vinčić

''Sve žene su sad uvidjele koliko sam zapravo ružan. Nitko mene nije gledao. Svi su rekli jao kako je onaj Goran lijep. Što te briga, oženjen si? Da imam predivnu ženu i djecu, čak su prelijepa djeca, ne znam na koga, ali moja su, vidim po tome koliko jedu'', šali se Goran kao i uvijek.

Vinča je otac troje djece, a smisao za humor u njegovoj obitelji je, čini se, nasljedan.

''Bila je trudna žena i klinac najstariji pričao s njom kako ćemo zvati bebicu, a kaže moj sin pa zvat ćemo ju telefonom'', ispričao je Goran.

In Magazin: Goran Vinčić

Nazvali su je - Sloboda. Ovo neobično ime nosi njegova tromjesečna kćerkica.

''Što bi rekla moja baba nije se mogla sjetiti kako se zove Sloboda pa je pitala kako nam je Pravda''.

S bakom ima sjajan odnos pa je jednom prilikom u Beogradu završila s njim na pozornici.

In Magazin: Goran Vinčić

''To je bilo jedno davno obećanje babi da ću je izvesti na pozornicu ako ikad budem nastupao, baba je puno u mojim pričama i ja sam joj omiljeni unuk, nije da se hvalim ali je istina''.

Ako želite čuti mnogo fora na tuđi račun, poslušajte jučer objavljeni specijal Gorana Vinčića. Ako je smijeh lijek, onda je Vinča prava ljekarna!

