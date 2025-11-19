Očinske figure, pokazivanje emocija i čišćenje kuće: Kako se status muškarca mijenjao unazad nekoliko desetljeća?

Svake godine 19. studenoga obilježava se Svjetski dan muškaraca. Prilika je ovo da se slave njihova dostignuća i doprinosi zajednici. Da se vrijeme promijenilo i da muškarci danas mnogo više govore o svojim osjećajima, odlaze na roditeljski dopust i sudjeluju u kućanstvu, svjedoče i naši poznati muškarci.

Svjetski je dan muškaraca. Oni su stup obitelji, oslonac, oni koji su uvijek jaki iako to ne moraju biti. Jer u suštini oni su nježni, pažljivi i ranjivi baš kao i žene. Posljednjih godina njihov se oklop počeo polako razbijati. I nakon stotina i stotina godina, prestali su biti samo alfa mužjaci koji sve mogu podnijeti. Pred našim kamerama o tome je progovorio i pjevač Robbie Williams.

''Na glasu ste da ste vrlo otvoreni o sebi. – To je dio moje prirode. Bolje reagiram na ljude koji se cijeli daju. Na one koji će govoriti o svojim slabostima. Bolje je nego u 90-ima; ako ste tada govorili o tim stvarima, optužili bi vas za kukanje. Ovo je mnogo zdravije mjesto s obzirom na mentalno zdravlje. Ponosim se time što živim u vrijeme kad se vjetar mijenja'', rekao je jednom Robbie Williams.

Jer muškarci danas sve češće idu na roditeljski dopust i iskorištavaju period koji kod kuće mogu provesti sa svojim djetetom sve do 7. godine života. Očevi više i aktivnije sudjeluju u podizanju i odgoju djece. Ističu svoju očinsku figuru i važnost uloge koju imaju u obitelji, a koja ih ispunjava i čini potpunima.

''Iskreno si ne mogu zamisliti to da ja nisam uz svoju suprugu od 0 do 24, vezano uz moj život, uz njezin život, uz naš zajednički život, uz život našeg djeteta'', priznaje Fabijan Pavao Medvešek.

''Mislim da me to puno promijenilo svaki dan, u meni i oko mene, i bilo bi tužno da stagniram. Ja se nadam da svaki dan nešto novo naučim, vidim da svaki dan nešto novo naučim, ali ako ne, onda barem toleranciju vježbam'', kaže Matija Cvek.

Prisustvo muškarca na porodu danas je gotovo pravilo, a ne iznimka. Pjevač Petar Dragojević otac je šestero djece i na svakom porodu bio je uz svoju suprugu.

''Ja moram reći da ljudi to moraju doživjeti, da vide kako taj porod nije nimalo lak i kako je ženi teško. Njoj je bilo sve, kako bi rekao, školski, sva sreća, ali zna se tu svašta izdogađati, ali hvala Bogu sve je kako treba. Savjetujem očevima da idu na porod.''

Muškarci danas obavljaju kućanske poslove, nije im strano oprati suđe, počistiti dom i obaviti kupnju. Pomažu u kući i sa svojim partnericama ravnopravno dijele obaveze.

''Te podjele prestaju biti toliko jasne, što je dobro budući da se otvara svakome njegov prostor, bez nekakvih smjernica koje te mogu krivo u životu nanijeti na neki put koji možda nije tvoj'', dodaje Fabijan.

''Sigurno se puno popravilo, sama činjenica da ti više nije problem dati kompliment prijatelju u stilu „dobre su ti hlače“. Gledajući tatu i prijatelje, danas je to ipak nešto drugačije. Zato lakše pjevamo i otvaramo se emotivnije mi muškarci i to je, po meni, super stvar'', rekao je Saša Lozar.

Slika čvrstog alfa muškarca koji nikada ne pusti suzu i ne govori o svojim osjećajima – promijenila se. Više nije tabu biti muškarac koji je osjećajan.

''Mislim da je općenito biti teško izravan i, za početak, nježan. Fali nježnosti u eteru i općenito među ljudima i ja sam tu da forsiram tu nježnost koliko god mogu'', kaže Cvek.

Ipak, muškarci žele zadržati status jačeg spola zbog čega im nikako ne treba umanjivati njihovu muškost.

''Jedno poštovanje prema muškarcu i pustiti da muško bude muško. Muškarac je taj koji želi voditi i koji pomalo gubi tu ulogu u društvu, u tim odnosima, i tako učim i svoju kćer. Mi smo jednako važni, ali bi hijerarhijski muškarac trebao biti taj koji vodi, koji je svjetionik. Ja tako kažem svojoj kćeri: ti si vrat, on je glava. Ali kad dođe do nekih odluka, pusti ga neka vodi jer to znači da mu daješ povjerenje'', kaže Gordan Giriček.

Povjerenje, ljubav i sigurno okruženje u kojem mogu biti ono što jesu – bez maske i oklopa koji ih štiti samo zato što moraju, pod svaku cijenu, biti jaki – jer ne moraju.

