Frontment Plavog orkestra priznao je li spreman uploviti u brak nakon 20 godina veze!

Znate li za koji bend kažu da su Beatlesi s ovih prostora? U ekskluzivnom razgovoru s našim Hrvojem Krolom, frontmen grupe Plavi orkestar, Loša, otkriva što se sve krije iza duge 40-ogodišnje karijere, bi li išao drugim putem te gdje je ljubav pronašla svoje mjesto.

Bezvremenski bend, miljenici publike i, kako ih mnogi vole nazivati, Beatlesi s ovih prostora – Plavi orkestar ovog ljeta puni trgove i dvorane gdje god se pojave. U šali ih prate komentari kako, zahvaljujući posjećenosti na koncertima, izgleda kao da rade popis stanovništva po hrvatskim gradovima.

"Mi smo u suštini jedan neambiciozan bend koji svakih deset godina nekako nađe razlog da odsvira par koncerata. Kad kažem neambiciozan, mislim na naše velike pauze od 7 do 10 godina – evo, zadnja je bila osam godina. I kad se pojavimo, vjerojatno je to zato da nas se ljudi malo požele", rekao je Saša Lošić Loša.

Saša Lošić Loša Foto: In Magazin

Unatoč dugim stankama, njihova energija i publika i dalje su na istoj frekvenciji. I premda su navikli na pozornicu, tremu je teško izbjeći – čak i nakon četiri desetljeća, koliko ove godine slavi kultni bend.

"Ovo je prvi koncert na kojem sam imao stvarno veliku tremu. To sam i rekao publici – nemojte nešto zamjeriti. Ja sam i dalje amater, i dalje ne znam plesati, i možda nisam neki veliki pjevač, ali imam malo sluha i dajem sve od sebe. Još uvijek ovaj bend ide u crveno i zaista daje sve od sebe."

Plavi orkestar ne pjeva ni za trendove ni za određenu publiku – hitovi Suada, Kaja, Odlazim, Pijem da zaboravim i mnogi drugi poklon su svima. Njihove pjesme, ispunjene najdubljim emocijama, najčešće se čuju na svadbama i slavljima.

In Magazin: Plavi orkestar - 1 Foto: DNEVNIK.hr

"Naše pjesme su kao neki nevidljivi soundtrack ovih prostora. Naš brod tiho plovi kroz vrijeme, a mi imamo čast, privilegiju i veliku zahvalnost što nas publika još uvijek prati i voli."

Četiri desetljeća karijere i dalje otvaraju pitanja – Loša nam ekskluzivno otkriva bi li išta promijenio i što bi odabrao da može vratiti vrijeme.

"Ipak, kad podvučem crtu, mislim da ne bih odabrao ovaj put. Studirao sam produkt dizajn na sarajevskoj Likovnoj akademiji i možda bih odabrao neki mirniji život, bez svjetla reflektora. Bio bih dizajner, možda profesor na Likovnoj akademiji."

Premda ga publika voli zbog pjesama i osebujnog šarma, Loša svoj privatni svijet čuva daleko od reflektora.

"Ja sam nekako stara škola i smatram da taj neki privatni svijet treba ostati – privatan. Mada znam da je to clickbait i da vam je sve ovo što pričamo ovako – dosadno. Ne znam što da vam ponudim… evo, ova kapa – ne mogu je skinuti, ali mogu reći da je stara već 10–12 godina i još se drži."

I dok pozornica uvijek ima otvorena vrata, kada je riječ o ljubavi i braku – odgovori ostaju između redaka, uz osmijeh koji otvara prostor za maštu. Je li Loša, nakon 20 godina ljubavne veze, spreman uploviti u bračnu luku?

"Uff, već vidim naslove, haha… Ponekad mi se čini da ilustraciju duge veze, kao što je moja, najbolje opisuje – dobrovoljni pristanak. Vjenčanje je već jedan potpis, ali se ljudi uvijek raznježe na vjenčanjima i zaigra srce. I ja se rasplačem na vjenčanjima. Već vidim naslov – 'Vjenčanje nije isključeno."

In Magazin: Plavi orkestar - 5 Foto: DNEVNIK.hr

Kao i u ljubavi, i u glazbi – ništa ne isključuje, a sve ostaje otvoreno. Možda će doći i taj svečani dan, no do tada Loša i Plavi orkestar nastavljaju putovanje kroz vrijeme, puneći pozornice i srca onih koji ih prate već puna četiri desetljeća.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.