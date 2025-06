Žanamari otkrila kakve joj poruke dolaze na društvenim mrežama!

In Magazin: Žanamari - 1 Foto: In Magazin

U novom videospotu za pjesmu ''Lagala'' Žanamari nas vodi na luksuzno krstarenje. Slavna Tučepljanka na jahti je pokazala isklesano tijelo, iako priznaje da ima koji kilogram viška. Kako zvuči novi singl, u kojem je zapjevala s Neredom i Gidrom, te je li pjesmu odobrila njezina desegodišnja kći Gabrijela, zna naš Davor Garić.

Sunce, more, jahta i prizori koji oduzimaju dah... Novim videospotom za pjesmu ''Lagala'' Žanamari nas teleportira u vruće ljeto.



''Ja volim katapultirat na ljeto! Uvijek na početak ljeta, kada se sve budi, onda se i ja budim. Zapravo sam se probudila puno ranije ove godine, samo vi to niste znali. Pa da! Mi smo već od Božića i Nove godine počeli kuhati nešto, snimati pjesme. 'Lagala' nije jedina, ali je prva'', priča Žanamari.

Snage je udružila s Gidrom i Neredom.''To je zanimljiv moment kako je došlo do suradnje. Ja sam bila na tehničkom pregledu, umirala od dosade i čekala jedno dva sata da dođem na red, i u jednom trenu mi je zazvonio mobitel i pisalo je Nered na mobitelu, a ja ne pamtim kad me je Nered u životu zvao. Bit će prije 15 godina, kad je radio neki event, jer on oduvijek radi neke evente. Ja kažem 'Hej, Nered!', kao da se čujemo svaki dan'', otkriva nam Žanamari.

''Kad smo još bili u onoj fazi dvijetisućitih, često smo izlazili i družili se zajedno, i Žana je uvijek bila cura koja je prekrasno pjevala, znači žena koja stvarno pjeva. Izgledala je uvijek kao milijun dolara, ništa se tu bitno nije promijenilo'', govori Marko Lasić Nered.



Ne mijenja se ni Žanina isklesana linija, iako priznaje da je dobila koji kilogram viška.

''Fizičke pripreme za spot? Ja sam jedno dva mjeseca pokušavala smršavjeti, ali nisam uspjela, tako da ćete rezultat mog neuspjeha vidjeti u badiću na spotu. Dovoljno su brzi kadrovi da ne skužite da nisam uspjela smršavjeti'', šali se Žanamari.

Poznata Tučepljanka majka je desetogodišnje Gabi, koja uvijek daje svoj sud maminih novih pjesama.



''Istina! Gabi je moj najveći kritičar, ali ovu pjesmu pjeva! Uhvatim je nekad da je pjevuši onako u pozadini. Inače se prije znalo desit da, kad ja izdam neku pjesmu, da je ona pjeva, ali ide mene provocirat, ali ovu ne, ona uopće ne zna da sam ja u prostoriji, a ona je pjevuši. Tako da je prošla kod Gabi.''

U ovom zaraznom R'n'B pop singlu Žana se vratila svojim početcima, a komentari s kojima se Nered susretao na početku svoje karijere danas ga samo slatko nasmiju.

''Kad smo mi počinjali i mi smo starijoj ekipi bili čudni. 'Gle, ove klince, otkud ovo, gle kakve široke hlače ima, gle kak izgleda kad ide van' i sve to. I sad kad smo mi u nekoj zrelijoj fazi, onda se ja uhvatim kak mi komentiramo nove generacije, a u biti je totalno neopravdano. Ja uživam u svakom segmentu stvaranja i super mi je vidjeti da nove generacije imaju novu furku, novu briju, da su kreativne, da su drugačije'', govori Nered.

Kreativne su i Žanine objave na društvenim mrežama. Često nam daje uvid u svoj program vježbanja, a obožavatelji se ne libe poslati joj poruke potpore.



''U DM najviše dobivam komplimenata i to me oduševi zato što je to veliki kontrast naspram onog što čitaš po portalima. Ne čitam ja portale, ali mi prijatelji pošalju 'ajme, vidi što ovdje piše na ovom portalu, tamo'... Znači, taj neki grozni hejt i bullying, to je postao bullying. Što godine više prolaze, to ljudi više zlostavljaju jedni druge online, to nije normalno. Tako da je ovaj moj DM na kraju ispadne mila majka, to je divota, bar dobiješ kompliment, bude i onih nekih eksplicitnih, ali takvi odmah idu na blok jer moj Instagram nije tu da budemo brutalni, nego da se podržavamo međusobno. Ali kad dolaze ti neki malo brutalniji, to brišem! Ali nema hejta, to je najbitnije, u mom DM-u nema hejta'', priča nam Žanamari.

Samo ljubav - moto je pod kojim nastaju njezine nove pjesme.



''Ja Žanu uvijek vidim i zamišljam ako R'n'B divu, kao pop-divu, to je nekakav žanr s kojim je ona krenula u početku. Mislim da se sada i sound lagano vraća na 2000-e, želimo vratiti ljepotu glazbi, dat joj malo više ritma, vratit malo taj klupski pop-sound, Žana je za to idealna'', kaže Nered.

Singl "Lagala" ljuljat će nas ovog ljeta, a uskoro dolazi i Žanin novi album.

