Neno Belan održao koncert karijere: Četiri sata nastupa za 40 godina karijere!

Neno Belan u zagrebačkoj Areni na Dan žena održao je koncert života, gdje je četiri desetljeća glazbene karijere sažeo u četiri sata glazbene izvedbe. Emocije, uspomene i dobro poznati hitovi držali su na nogama punu dvoranu. Djelić atmosfere ove maratonske regate života pogledajte u prilogu In magazina.

''Apsolutno koncert moje karijere. Kao prvo, to je kruna moje karijere. Ja danas slavim 40 godina profesionalnog bavljenja glazbom. Prošao sam na tisuće koncerata, ali prvi put u životu u ovako velikom prostoru samostalni koncert i zato se osjećam wow'', priznao nam je Neno Belan.

Bio je ovo koncert koji je ujedinio generacije, donio osmijeh na lica i rasplesao tisuće ljudi.

Rasprodana dvorana, tisuće ruku u zraku i nevjerojatna energija. "Regata života“ bila je vožnja za pamćenje. A publiku su činili oni najvjerniji koji su došli na četverosatni maraton.



''Nećete vjerovat, imao sam problem sa sastavljanjem set liste i s tih 4 sata, opet mi je desetak pjesama ostalo vani koje nisam mogao ugurat nigdje. Ali nećemo sad pretjerivat, mislim da je 4 sata impresivna brojka'', govori.

Ovaj 63-godišnjak uspio je ono o čemu svi glazbenici sanjanju. Njegove su pjesme ušle u enciklopediju evergreena, a pjevaju ih svi - od 7 do 77.



''Vidim da se svake godine regrutira nova količina fanova, mi sviramo svugdje naokolo pa vidim mlade ljude kako dolaze, pjevaju refrene koji su stariji od njih. To su mladi ljudi od 20-25 godina koji sad najviše izlaze van, a te pjesme sam ja napisao prije 30, 35 godina, a oni to znaju i pjevaju u zboru. Tako da je to fantastičan osjećaj'', priznaje.

Je li mu to obilježio neki period života?

''Pa moram priznati onako srednju školu i završteak, taj dio možda malo više, a kasnije mi je svojim pjesmama svakako uljepšao život'', zaključio je.



''Pjesme sam uvijek radio iskreno, onako iz dubine duše, nisam se povodio svojim trendovima, nego ja radim kako mislim da treba bit. I to moja publika prepoznaje'', kaže.

Mladom sebi, onom Neni koji je počeo u Đavolima sa svega 23 godine, poručuje samo jedno:



''Sanjaj dječače, snovi su ostvarivi'', zaključio je.

