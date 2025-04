Legendarni Bryan Adams uoči dolaska u Pulu za IN magazin otkrio kako je upoznao kraljicu Elizabetu!

Rijetki glazbenici mogu se pohvaliti biografijom poput njegove. Bryan Adams ne samo da je legendarno ime pop-rock scene, već fotoaparatom vlada suvereno kao i gitarom. Prije ponovnog dolaska ovog Kanađanina u Hrvatsku, prošli smo najsočnijim crticama iz njegova života, poput fotografiranja kraljice Elizabete.

Njegov rašpav glas obilježio je odrastanje čitave generacije, kojoj zasigurno zatitra svaka nostalgična struna u tijelu kad čuje stihove Summer of 69' ili Please forgive me. Hrvatska publika u njegov talent uživo se uvjerila već nekoliko puta, a oni rođeni 2000-ih, vjerojatno će teško shvatiti što zaista predstavlja podatak da je Bryan Adams prodao 75 milijuna CD-a u četiri desetljeća karijere.

''To vam je ovako okrugao disk, također postoji i manji, ali nitko više nema uređaj na kojem bi ga pokrenuli.''

Kanadski pop-rock pjevač tri puta je nominiran za Oscara, a pet puta za Zlatni globus. Njegov najveći uspjeh doživjela je upravo pjesma skladana za film ''Robin Hood: Princ lopova'' – Everything I do I do it for you. U Velikoj Britaniji ovaj hit na prvom mjestu top ljestvica proveo je 16 tjedana.

''Pisanje pjesama je katarzičan proces, znate. Imate priliku ispisati svoju istinu, potruditi se stvoriti nešto što je za vas veoma intimno i osobno, ali isto tako možda i veoma blisko drugim ljudima. Moj proces stvaranja pjesama kreće od ideje. Neke dođu, odu, neke vadim iz džepa. A kad dođe vrijeme za pisanje, izvlačim ih sve iz džepa. Najbolje znate što je dobro po tome kojom brzinom nastaje.''

Njegov talent ne zaustavlja se na glazbi: krajem 90-ih, uhvatio se fotoaparata.

''Počeo sam s time jer sam htio dokumentirati svoj rad i turneju, kao i vrijeme u studiju. To me dovelo do suradnje s nekim prijateljima koje sam fotografirao. Objavio sam neke radove koje su zamijetili iz časopisa, pa su me tražili da nešto napravim i za njih. Tako je to krenulo.''

Među impresivnim imenima koje je ovjekovječio, uz Kate Moss i Micka Jaggera, našla se i pokojna kraljica Elizabeta.

''Bili smo prisutni samo ja i moj asistent. Imam jedan lijepi stari Land Rover s kojim sam se dovezao kroz vrata i jao…bila je divna, kao i princ Phillip. Bilo je to zaista jedinstveno iskustvo u Buckinghamskoj palači.''

Kao predani filantrop, borio se, kako za zaštitu okoliša, tako i ljudskih prava, te je objavio knjigu fotografija ''Ranjeni: ratno naslijeđe''.

''Već sam nekako započeo s fotografiranjem ljudi koji su se vratili iz Iraka. U početku sam to radio samo zbog dokumentiranja, ali sam onda shvatio pa govorili su nam kako će to biti nešto kratko da biste odjednom vidjeli ranjene vojnike na cesti, pa je to postao vidljivije široj javnosti. Odlučio sam da ću napraviti dokument tog perioda, svega što se događa, prije nego se zaboravi i gurne u zapećak, a mnogi su time pogođeni. Želio sam napraviti malu knjigu i uspio sam.''

Bryan se ovoga ljeta, točnije krajem rujna, vraća u Pulu svojoj vjernoj hrvatskoj publici, sa starim, ali i s novim hitovima turneje Roll with the Punches.

