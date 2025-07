Crystal Thomas nova je blues kraljica Trilja!

Više tisuća posjetitelja bilo je na osmom izdanju Thrill Blues Festivala.

Amerika ima Chicago, a Hrvatska Trilj – našu prijestolnicu bluesa! Osmo izdanje Thrill Blues Festivala još jednom je potvrdilo čvrstu i moćnu vezu ovog „glazbenog raskršća“, pubike i zvuka nastalog na američkom Jugu.

U dvije večeri, 4. i 5. srpnja blues se dokotrljao u Trilj i u potpunosti zagospodarimo gradom, počevši od Gradskog parka gdje je bila smještna pozornica, pa sve do lokala po mjestu. Program prvog dana obilježila je kultna četvorka Kojoti koja na turneji proslavlja 30 godina od prvog albuma kao i inspiriran jam session Sunnysidersa i Westsidersa, kao i sjajan Jadran Mihelčić i njegov bend Imperfect State.

Ipak, vrhunac cijelog festivala bila je nevjerojatna Crystal Thomas, iznimno talentirana trombonistica i jedna od nadolazećih superstarova žanra koja je sa svojim pratećim sastavom sve ostavila bez daha. Lakoća kojom Crystal gospodari pozornicom dok prolazi kroz svoje najpoznatije numere kao što su ”Somebody Else’s Man”, ”Drank Of My Love”, ”Excuse Me Miss” ili ”Country Girl”, kao i sjajna interakcija s prepunim auditorijem parka, pokazala je da je Trilj došla istinska umjetnica, velemajstorica žanra.

Thrill Blues Festival Foto: Thrill Blues Festival/PR

Njezin koncert, kao i onaj Eliana One Woman Band iz Grčke u potpunosti su utjelovile riječi gradonačelnika Grada Trilja, gospodina Ivana Bugarina „Thrill Blues Festival dio je identiteta Grada Trilja koji se u vrijeme trajanja festivala pretvara u pozornicu susreta, iskrenih emocija i uživanja u blues glazbi! Iznimno smo zadovoljni što festival ne samo da opstaje, već iz godine u godinu raste i razvija se.

Treću godinu zaredom u Trilju se održao i Thrill Blues School, glazbena radionica kroz koju su polaznici već otputovali i do Norveške i američkog Mississippija a osim koncerata, festival je tisućama posjetitelje ponudio i niz predavanja, izložbe i promocije. Thrill Blues Festival utemeljen je 2017. godine, ovog srpnja je imao svoje osmo izdanje, a s vremenom je postao najveći blues festival u Hrvatskoj i jedinstveno glazbeno središte u ovom dijelu Europe.

Organizator festivala je Turistička zajednica grada Trilja, a događanje je omogućeno uz podršku Splitsko-dalmatinske županije, Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije, Grada Trilja i Hrvatske turističke zajednice.