Skunk Anansie uoči gostovanja u Hrvatskoj: "Osjećamo da je publika u Zagrebu uvijek spremna za koncert"

Britanske rock ikone Skunk Anansie vraćaju se na zagrebački stadion Šalata u nedjelju 20. srpnja 2025., nakon što je tijekom protekle turneje za 25 godina benda Zagreb bio jedini grad naše regije koji je dva puta ugostio ovaj sastav.

"Zagrebačka publika je energična i uzbuđena. U nekim gradovima publika želi da ih se zabavlja bez da se oni potrude. Zagreb je uvijek u raspoloženju - "Idemo, koncert je, svi smo u ovome zajedno!"", izjavila je Skin za Top radio.

Skunk Anansie - 1 Foto: Nera Simic / CROPIX

Novi album prvi je studijski materijal nakon devet godina. "The Painful Truth" ranije je najavljen singlovima poput "An Artist Is An Artist", "Lost And Found" i "Animal", a kritika složno hvali materijal koji pokazuje bend na vrhuncu snage i osvrt na karijeru.

"Album je o ideji usamljenosti, svijet je brzo i glasno mjesto, stvari se brzo mijenjaju, ako nisi takva osoba moraš otkriti bolnu istinu i tko si, pronaći snagu za borbu i ono što te veseli", kaže Skin, dodavši: "Za nas je tajna dugovječnosti činjenica da volimo glazbu, a fanovi vole nove i stare pjesme. To su te dvije jednostavne stvari, uz to što smo uvijek bili dobar live bend, imamo kemiju na pozornici i pjevamo o stvarima o kojima nam je stalo, zaista je riječ i o fanovima."

Skunk Anansie Foto: Zeljko Hajdinjak / Cropix

Jedan od najboljih live bendova posljednjih tri desetljeća, Skunk Anansie se vraćaju ovog ljeta na zagrebačku Šalatu. Nakon što je tijekom turneje za 25 godina benda Zagreb bio jedini grad naše regije koji je dva puta ugostio ovu live rock mašinu, ponovo pokazuju neraskidivu vezu s domaćom publikom. U sklopu velike turneje predstavit će novo poglavlje benda i novu produkciju. Mediji pohvaljuju konstantnu oštrinu i neposrednost na koncertima, uz napomenu da se vraćaju uvijek vizualno i glazbeno svježe moćne ikone rocka.

Više od 30 godina je prošlo od kada su Skunk Anansie debitirali s moćnim singlom "Selling Jesus", a pažnju su privukli s kombinacijom alternativne glazbe, rocka i punka. Pokazujući svoju multikulturalnost, stihovi su uvijek bacali pažnju na socijalne i političke teme, a zbog superakrizmatične vokalistice Skin bend je postao jedan od globalno najprepoznatljivih.

Skunk Anansie - 2 Foto: Nera Simic / CROPIX

Od debija "Paranoid & Sunburnt" i nasljednika "Stoosh" i "Post Orgasmic Chil", postali su jedan od najutjecajnijih bendova svoje ere i nastupima uživo zavrijedili horde fanova. Drugo poglavlje karijere započeli su uz albume "Wonderlustre", "Black Traffic" i "Anarchytecture". S hitovima kao "Weak", "Hedonism", "Selling Jesus", "Twisted (Everyday Hurts)" , "Brazen", "What You Do For Love", "Yes It’s Fucking Political", "I Can Dream" ili "Charlie Big Potato" i dalje rasprodaju arene i nastupaju po festivalima diljem svijeta. Novi album "The Painful Truth" i velika turneja bit će posveta 30. godišnjici rada.

Skunk Anansie Foto: Tomislav Krišto / CROPIX

Nakon prošlih zagrebačkih nastupa o kojima se još uvijek priča, Skunk Anansie se vraćaju na stadion Šalata u središtu Zagreba. Bit će to prilika čuti presjek karijere i najveće hitove jednog od najupečatljivijih live bendova.

Ulaznice po cijeni od 42 eura pronađite u sustavu Core Event, kao i u Dirty Old Shopu, Rockmarku i Dallas Music Shopu Rijeka.

