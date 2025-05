Pula i Rovinj postali vizualni identitet spota, najpoznatije mlade regionalne zvijezde, Mirze Selimovića u novoj baladi ''Za dušu uzmi me''!

Ova emotivna balada ujedno je produžetak lijepe suradnje sa diskografskom kućom Hit Records, te s ponosom predstavljamo novi uradak ovog iznimnog glazbenika.

I sam nam je otkrio da ova pjesma osvaja na prvu, a evo što je još spomenuo.

''Za dušu uzmi me'' umirujuća je emotivna balada, za koju imam osjećaj da nekako ulazi u srce već na prvo slušanje. Iz tog razloga vjerujem da će vrlo brzo pronaći put do srca publike, ali i da će biti prepoznata od strane glazbenih urednika. Zato me raduje izlazak ove posebne balade, kao čuti i pročitati u komentarima utiske i dojmove svih onih koje će dotaknuti ''Za dušu uzmi me''. Vaš Mirza!''

Dodatnu ljubavnu notu cijeloj ovoj glazbenoj priči, koju autorski potpisuje za tekst Aleksandra Milutinović, a glazbu Lane Miletić i Vuk Mirović, daje i video spot čiji su kadrovi snimljeni u predivnom Rovinju i Puli, u kome je pulska arhitektura dodatno obogatila vizualni identitet ''Za dušu uzmi me''.