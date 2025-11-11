Prvi Sound System Rendevouz uz KaliKamo, AmpliFyah & Sea Sound Crew, 14. 11. u Boogaloou

Sound System Rendevouz prvo izdanje glazbenih susreta zakazano je za petak 14. studenog u klubu Boogaloo!

Bogati glazbeni program, reproduciran na moćnomSeasplash Sound Systemu predvodi koncertKaliKamo, dok će se za ostatak zvučne slike kroz večer pobrinuti: AmpliFyah Music Crew,Systamatic & DUBMX,MMMeniga i Sea Sound Crew! Ovo je prvi put u domaćoj povijesti da je sound system ušao u klub tako velikog kapaciteta, kao što je Boogaloo.

KaliKamo Foto: PR

KaliKamo



KaliKamo su domaća četvorka koja uspješno navigira kroz sound system kulturu i niske frekvencije basa, distorziranu energiju francuske škole duba, ekstravagantne, spacy i trancy bravure na synthu, preciznih i metronomski točnih udaraca po bubnju, vještih zahvata na looperima, melodici i taru, efektiranih vokala i megalomagičnih spoken word dionica. Album prvijenac "Jedinstvo" digitalno i na ploči izašao je za PDV u veljači ove godine, te je nekoliko mjeseci bio najprodavaniji album u zemlji.

KaliKamo su kolektiv za čije klavijature, analogne syntheve, tar i lupere garantira Roko Margeta (KudiKamo?, Kosan, Dunja Knebl, Gnomad), za čijim bubnjevima sjedi Đuro Dobranić (KudiKamo?, Je Veux), čiju opremu postrojava i čije efekte miluje Dino Mudrić, čiju gitaru i saksofon svira, a muziku snima, miksa i producira Ognjen Zečević - Egoless i u čiji mikrofon glasnogovori Chakka Svraka (BarabaDUB Sound System i Kali Fat Dub).

Ampifyah Foto: Borna Furlan

AmpliFyah Music Crew

Okupljeni oko Dr.Obija i Anje G, AmpliFyah Music je nezavisna izdavačka platforma iz Zagreba, koja okuplja dub i reggae umjetnike i umjetnice, koji svojom muzikom osvajaju domaću, europsku i svjetsku scenu. AmpliFyah Music Crew stekli su prepoznatljivost na sceni zahvaljujući svom proširenom sastavu gdje uz Dr.Obija na pozornici pjevaju Anja G, Root T, Sistah Tena.



Systamatic & DUBMX



Systamatic i DUBMX udružit će snage i za DJ pultom te sve okupljene rasplesati svojim zajedničkim nastupom. Systamatic je kroz svoju ljubav prema zvuku i bas gitari pronašla ljubav prema reggae glazbi. Otkrila je i talent za tehnički dio sound system kulture što dokazuje na brojnim festivalima i u klubu DVA OSAM. Dosad je svojom većinom rootswise selekcijom prisustvovala na Seasplash Sound Systemu, Prevari i RoadTripper Sound Systemu. Luka Bošnjak aka DUBMX mladić je koji obožava dub i BMX rođen je u Njemačkoj, odrastao u Koprivnici bez pristupa sound system kulturi. Svoje putovanje započinje prisustvovanjem na partijima Boce sound systema. Nakon mnogo godina i prakse, sada je često dio Prevara crewa, a u međuvremenu je postao jedan od ponajboljih tehničara zvuka i rasvjete novije generacije.



MMMeniga



Iza imena MMMeniga stoji član organizacije, vrti ploče od malih nogu, veseli se isporučiti još jednu dub selekciju.

Boogaloo Foto: Borna Furlan

Ulaznice za Sound System Rendevouz

Cijena ulaznica za prvi Sound System Rendevouz po early bird cijeni do 31. 10. je 15 eura, od 1. 11 pretprodajna cijena ulaznica će iznositi 20 eura, a na ulazu će koštati 25 eura. Dostupne su putem online i fizičkih prodajnih mjesta servisaStereoticket, Entrio i Core event.