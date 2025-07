Poznati su svi izvođači Sea Sound Festivala, predvodi ih veliki Channel One Sound System!

Sve je bliži početak drugog izdanja Sea Sound Festivala, koji se održava 17. - 20. srpnja na Martinskoj u Šibeniku.

Poznata su sva imena izvođača, kao i njihov raspored nastupa po danima. Sea Sound dovodi velike Channel One Sound System, P.A.I.N. iz Ujedinjenog Kraljevstva, Dubblestandart iz Beča, Pabla Rastera iz Italije, DJ Saxe & Viti Nosabefingir iz Španjolske, domaće Banana Zvuk i Kranks. Tu su i brojni creowi, kao i DJ-i, MC-ji te producenti koji će rasplesati sve okupljene, neki od njih su: Plazmatick, Lazy Face, Jin-San, Jan Becele, Dubmx, Roadtripper, Little Vex, Sora, Niniva, Agregat Sun, Inka.. Tri sound systema koji će ove godine ozvučavati festivalske pozornice i opremeniti sliku Sea Sounda su: Seasplash Sound System, Roadtripper Sound System i Prevara Sound System!

Čak četrdesetak izvođača na tri pozornice s tri sound systema, jamči puna četiri dana slavlja glazbe posvećene sound system kulturi, na poluotoku nasuprot Šibenika.

Raspored po danima i pozornicama je tu, vidimo se na Sea Sound Festivalu!

Četvrtak / Thrusday, 17.07.

Live Sound

CHANNEL ONE SOUND SYSTEM

BANANA ZVUK

DUBMX

Bass Sound

ELA

SORA

NINIVA

Roots Sound

RH Rockers Gwaan Go Do It crew:

HVALASVEN

MIKI DELAY

SYSTAMATIC

-------



Petak / Friday, 18.07.

Live Sound

P.A.I.N

KRANKS

JIN-SAN

LAZY FACE

Bass Sound

RoadTripper Sound System crew:

ROADTRIPPER

LITTLE VEX

FLICO

FEEKS

SAN ANDREA

MILLAH

Roots Sound

Prevara crew

KANI

KIWI

LASMO

------

Subota / Saturday, 19.07.

Live Sound

DUBBLESTANDART

PABLO RASTER

PLAZMATICK

DJ SAXE & VITI NOSABEFINGIR

Bass Sound

JAN BECELE

MAYA

GRUMEN

ARMANI

Roots Sound

LAZY FACE

AGREGAT SUN

INKA

----

Nedjelja / Sunday, 20.07.

Closing Party

SEASPLASH SOUND SYSTEM CREW & Friends

—------

Ulaznice za Sea Sound Festival

Festivalske ulaznice u pretprodaji od sada su 65 eura, uz njih puštene su u prodaju i dnevne ulaznice po cijeni od 30 eura, osim za nedjelju kada su 25 eura. Vikend ulaznice (petak i subota) po cijeni od 50 eura. Dostupne su i grupne ulaznice (4 + 1) po cijeni od 260 eura. Sve ulaznice dostupne su na poveznici. Na dan događanja, ulaznice će se moći kupiti na ulazu, po nešto višim cijenama.

Ulaznice se mogu kupiti i na svim online i fizičkim prodajnim mjestima Stereoticket, Entrio i Core event. Svi posjetitelji s festivalskom ulaznicom imaju pravo na besplatno kampiranje na lokaciji.

Stereoticket: https://stereoticket.com/hr/dogadaj/673228593b1df95c2032454e

Entrio: https://www.entrio.hr/event/sea-sound-festival-2025-21670

Core event: https://core-event.co/events/sea-sound-festival-ffb6/