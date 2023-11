Povratak u Split: Željko Bebek će jubilarnih 50 godina karijere proslaviti i velikim koncertom na Gripama

Željko Bebek svojih će velikih 50 godina karijere proslaviti i sa splitskom publikom - na slavne Gripe dolazi sljedeće godine u ožujku!

Nakon maestralnog slavljeničkog koncerta u zagrebačkoj Areni, jedan od najznačajnijih pop-rock pjevača ovih prostora - Željko Bebek, svojih velikih 50 godina karijere proslavit će i uz splitsku publiku. U subotu 16. ožujka 2024. godine sa svojom koncertnom rock atmosferom stiže u SC Gripe, a ulaznice su dostupne u prodaji.

''Jako sam sretan što ovaj slavljenički koncert nakon Zagreba, donosimo i pred publiku u Splitu. Veselim se ovom nastupu u gradu koji je također ispisao dio moje glazbene priče i garantiram da ćemo prirediti vrhunsku rock atmosferu'', najavljuje Željko Bebek.

Kroz desetljeća glazbene aktivnosti, Željko Bebek je ostavio neizbrisiv trag na regionalnoj sceni - njegov je glas obilježio prvih deset godina benda Bijelo Dugme, kada su nastali evergreeni na koje publika nikada nije bila imuna, a njegova samostalna karijera također je ispunjena hitovima koji su ne samo oblikovali glazbenu povijest, već postali neizostavan dio naših života.

Upravo je to svoje glazbeno bogatstvo koje se prostire kroz 50 godina dugu karijeru uživo predstavio i energičnim trosatnim koncertom u zagrebačkoj Areni, 28. listopada, kojim je oduševio publiku. Time je započeo niz koncerata koje će u okviru proslave ove jubilarne brojke predstavljati u narednim mjesecima, a prva od takvih koncertnih stanica je upravo Split, grad s kojim Bebek dijeli posebnu povezanost.

Dinamični karizmatik prepoznatljivog eksplozivnog i hrapavog glasa će zajedno sa svojim pratećim bendom, čiji član je već pet godina i njegov sin Zvonimir Bebek, i splitskoj publici prirediti veličanstveni rokenrol koncert, ispunjen pomno biranom set-listom, prožetom nezaobilaznim hitovima koji su obilježili glazbenu povijest ovih prostora. Među njima su svakako ''Ne spavaj mala moja'', ''Šta je meni ovo trebalo'', ''Oprosti mi što te volim'', ''Tijana'', ''Da je sreće bilo'' ili ''Žuta ruža'', pjesme koje su za njega napisala vodeća autorska imena, kao što su Zrinko Tutić, Đorđe Novković, Miroslav Rus, Branimir Mihaljević…kao i singl ''S tobom su godine minute'', za koji glazbu uz njega potpisuje i njegov sin Zvone.

U karijeri je često surađivao i s drugim pjevačima i bendovima, pa je tako kroz godine objavio pjesme s Crvenom jabukom, Severinom, Halidom Bešlićem, gitaristom Vlatkom Sfefanovskim, nekadašnjim bubnjarom grupe Leb i sol Garabetom Tavitjanom, a okušao se u nastupima i s tamburaškim sastavima, dok je u pjesmi “Ako voliš ovu ženu” ugostio i legendarnog Olivera Dragojevića, za koju su osvojili i nagradu Porin u kategoriji Najbolje vokalne suradnje.

Aktualni studijski album ''Mali oblak ljubavi'' objavio je u lipnju 2021. godine u izdanju diskografske kuće Croatia Records, a kao vodeći singlovi s izdanja istaknula se pjesma ''Kupit ću nam sat'', kao i ''Učini me sretnim'', pjesma za koju je snimio najemotivniji videospot u karijeri. Album je ujedno bio nominiran za nagradu Porin, a čak dvije pjesme s izdanja nagrađene su priznanjem Cesarica - Hit mjeseca.

Ulaznice za koncert Željka Bebeka u Splitu su dostupne u prodaji putem sustava Eventim, i to do 1.12. po early-bird cijeni od 15 eura. Nakon tog datuma ili do rasprodaje early-bird kapaciteta, pretprodajna cijena će biti 18 eura, dok će na dan koncerta biti 20 eura. Organizator koncerta je Baba Production.