Odbrojavanje do prvog koncerta Alphavillea u Hrvatskoj je počelo: Autori hita ''Forever young'' na Velesajmu!

Njemačke ikone synth-popa, bend Alphaville, proslavljen po hitovima ''Forever Young" i "Big in Japan", po prvi će put nastupiti u Zagrebu – u petak, 5. rujna, na Zagrebačkom velesajmu (Paviljon 9)!

Odbrojavanje do njihovog prvog koncerta u Hrvatskoj je počelo; domaća će publika konačno imati priliku uživo doživjeti autentičnost benda koji je u svjetskoj glazbi osamdesetih ostavio neizbrisiv trag prožet nostalgičnim melodijama i futurističkim zvukom. Srca svih generacija osvajaju i danas pa su tako s pjesmom "Forever Young" 2024. dosegnuli prvo mjesto na TikTok Billboard Top 50 ljestvici, s više od milijun TikTok videa u kojima je korištena.

''Počeli smo u trgovini igračaka, tako reći, sa sekvenserima, drum mašinama, arpeggiatorima i tape petljama na apsolutnoj nuli, ali s vlastitim kompozicijama odmah od početka. I nekako je uspjelo. Naš put u glazbeni svijet bio je u osnovi putem srca, a ne kroz um'', poručio je uoči Zagreba Bernhard Lloyd, koji je i danas član benda osnovanog 1982.

Svjetsku slavu postigli su već prvim singlom "Big in Japan", a frontmen benda Marian Gold navodi da im je upravo taj uspjeh donio euforiju, ali i gorivo za daljnji rad. Objasnio je kako su imali „pretjeranu glad za velikim melodijama i želju za pripovijedanjem razrađenih romana na bazi od tri i pol minute“. Htjeli su se pozicionirati izvan okvira glazbe kakav je tada postojao i istovremeno zacrtati put karijeri koja će se održati sve do danas.

Tijekom preko pola stoljeća karijere, imali su razdoblja iznimne kreativnosti i razdoblja umjetničke blokade, a karijeru su gradili na ideji da glazba može biti svemir sam za sebe. Bili su jedan od prvih bendova koji je iskoristio potencijal sintesajzera i elektronske glazbe. Njihov karakteristični zvuk, koji je kombinirao melodičnost i eksperimentalnost, inspirirao je mnoge druge umjetnike. Opremu koju su koristili za kreiranje 'Forever Young' opisuju kao igru u velikoj trgovini igračaka, dok produkciju 'The Breathtaking Blue' vide kao rad u lunaparku s gotovo neograničenim mogućnostima.

Alphaville su osnovali Marian Gold, Bernhard Lloyd i Frank Mertens. Ime benda je inspirirano filmom Jean-Luca Godarda iz 1965. Nakon prvih uspješnih godina, bend je prošao kroz nekoliko promjena postave, a do danas nastavljaju stvarati nove albume, uključujući "Catching Rays on Giant" iz 2010. i "Strange Attractor" iz 2017. godine. Posljednjih godina senzaciju su ponovno izazvali objavom albuma „Eternally Yours“ (2022.), koji uključuje 23 pjesme Alphavillea u suradnji s Njemačkim filmskim orkestrom Babelsberg, ali i kompilacijom „Forever! Best of 40 years“ (2024.) s 40 remasteriranih pjesama (u odabiru pjesama sudjelovali su i fanovi).

Njihovi su nastupi nezaboravno iskustvo za publiku, koja se vraća u vrijeme kada su njihove pjesme bile dio svakodnevice. Samo na Spotifyju imaju preko 20 milijuna slušatelja mjesečno, "Forever Young" ima preko 950 milijuna streamova, njihove su pjesme ukupno preslušane više od 1,8 milijardi puta. Da su nepresušni izvor inspiracije, potvrđuje i činjenica kako su u listopadu 2024. David Guetta i Ava Max objavili novu verziju "Forever Young", s novim stihovima i modernom produkcijom.

Za koncert u Zagrebu ostalo je još nešto ulaznica, a dostupne su na poveznici.