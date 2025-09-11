Mimika Orchestra singlom ''Zrcalo/Mirror'' najavljuje album ''Medzotermina'' i koncertnu promociju u Kinu SC

Mimika Orchestra novim singlom ''Zrcalo/Mirror'' najavljuje izlazak albuma ''Medzotermina'' te njegovu koncertnu promociju 20. 11. u Kinu SC.

''Zrcalo/Mirror'' istražuje odnos bogatstva i siromaštva prikazan kroz dva vrlo različita svijeta, uz korištenje praiskonskog protoindoeuropskog jezika i čakavskog narječja.

'''Zrcalo/Mirror)', kao i cijeli album, bavi se temama eksploatacije, odnosa s obitelji, bogatstvom i siromaštvom. Ljudi traže izlaz i nalaze razne dokaze o bogatom svijetu. Dolaze do portala koji ih vodi u mjesto hedonizma. Tamo nalaze zrcalo i prvi se put vide u refleksiji, dive se sebi, čovjeku, svojoj individui. Oni su jedini koji smiju kontrolirati svijet. No, kada iz centra tog svijeta izađe pravi stvaraoc, koji sebe tada prvi puta vidi u istom ogledalu, svijet se raspada'', poručio je Mak Murtić.

Album ''Medzotermina'' izlazi krajem godine te predstavlja završni dio trilogije koju čine i prethodna izdanja ''Divinities of the Earth and the Waters'' i ''Altur Mur''. Nakon što su se prethodni albumi bavili rođenjem, pogrebnom ceremonijom i gozbom, završni nastavak donosi procesiju koja reflektira mitove i bajke o odnosu djece i odraslih, gladi i bogatstva te društvenim ulogama. To je peti studijski album Mimika Orchestre, dvadeseteročlanog ansambla kojim dirigira Mak Murtić, a većina materijala snimljena je u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog.

Videospot za singl ''Zrcalo/Mirror'', u režiji Maka Murtića i Dinka Ćvorića Doringa, sniman je na slikovitim lokacijama otoka Prvića i Krka. Album je realiziran uz potporu Ministarstva kulture Republike Hrvatske, Koncertne dvorane Vatroslav Lisinski, izdavača MenArt te crowdfunding kampanje preko platforme Indiegogo.