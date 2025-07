Martinska Punk Festival: Svi izvođači su tu, kao i njihov raspored sviranja

Trodnevna punk fešta, Martinska Punk Festival, od 24. do 26. srpnja okuplja najbolje domaće i regionalne snage punka, hardcorea i svega između.

Poznati su svi izvođači ovogodišnjeg festivala, kao i raspored nastupa po danima. Četiri imena pridružuju se line upu: Kriva Istina, Raspad, Stepped Out i Meantime, uz već najavljene: Mašinko, Pasmaters, Odpadki civilizacije, Stratus, KaliKamo, Urlik, Žulj. Od Ljubljane, Pule, Rijeke, preko Zagreba, Slavonskog Broda, Beograda do Splita i Šibenika - regionalna punk scena je jaka, a to će pokazati i bendovi koji na Martinsku Punk dolaze iz ovih mjesta!

Ukupno 11 bendova u tri dana na pozornici u borovoj šumi na poluotoku nasuprot Šibenika, Martinska Punk i ove godine njeguje tradiciju žestokih koncerata po kojima je Martinska poznata već desetljećima.

-----

Martinska Punk 2025

Četvrtak, 24.07.: Mašinko, Stepped Out, Meantime

Petak, 25.07.: Odpadki civilizacije, KaliKamo, Stratus, Raspad

Subota, 26.07. Pasmaters, Kriva istina, Žulj, Urlik

------

Na Martinska Punk 2025. nastupaju



Mašinko

Već više od petnaest godina Mašinko svojim punk rockom uveseljava svoju mnogobrojnu publiku. Ovaj zagrebački bend iza sebe ima tri albuma, dva split izdanja, jednu društvenu igru i jedan Božićni singl te veliki broj koncerata po Hrvatskoj i šire. Svojim veselim i pametnim punk rock himnama Mašinko garantira odličnu zabavu, a iako na prvi pogled nude bezbroj oda piću, temi koja se nekako provlači kroz njihove tekstove, Mašinko je bend koji nudi puno više.

Pasmaters

Pasmaters su hardcore punk bend iz Pule. Nastali 1984., prošle godine proslavili su 40 godina djelovanja. Od prvog dema "Odmazda", do danas bend je ostvario bogatu diskografsku aktivnost. Iza sebe imaju pregršt izdanja od kojih možemo izdvojiti istoimeni "Pasmaters" (2002.), "Seeing Through Hardcore" (2008.), "Unload Your Pain" (2009.), "You Can't Stop This" (2016.), "Za Dec Metronoma Više" (2019.). Iza sebe imaju više europskih turneja i nebrojeno mnogo koncerata po Europi, Pasmatersi su bili i ostaju hardcore punk institucija.

Odpadki civilizacije

Oldschool hardcore punk bend iz Ljubljane, Odpadki civilizacije nastao je 1982., prvi koncert odsvirali su 1983. u legendarnom Disku FV. Svojim brzim, agresivnim i beskompromisnim hardcoreom nametnuli kao jedan od politički i društveno najangažiranijih hardcore bendova u tadašnjoj Jugoslaviji. Nakon objava na legendarnim kompilacijama tog doba, koncerata i kadrovskih promjena, doživjeli su sličnu sudbinu mnogih drugih grupa tog vremena. Razdvojila ih je vojska i postali su legende. Na pozornicu su se vratili 2022. u klubu Gromka i iznenadili sve prisutne energijom i brzinom kakvu mnogi nisu očekivali od benda koji je “spavao” 35 godina. Bend trenutno ima puno koncerata, a od povratka na scenu objavili su dva split izdanja.

Kriva Istina

Kriva Istina je punk bend izvorno iz Slavonskog Broda, a danas iz Zagreba. Muzički su od samih početaka bili inspirirani melodičnim hardcore punkom koji je ostao okosnica zvučne kulise benda do danas, uz povremene uplive i drugih podžanrova. Iza sebe imaju preko 20 godina aktivnog djelovanja na balkanskoj punk sceni. Prepoznatljivi su po brzim ritmovima, melankoličnim melodijama i pjevnim vokalima, dok njihovi tekstovi nose snažne poruke u kojima dominira kritika sistema u kojem živimo. Iza sebe imaju brojne koncerte širom regije i četiri izdanja, uključujući posljednji album Mural Kolapsa koji je dodatno učvrstio njihov status jednog od najglasnijih bendova regionalne punk scene.



Stratus

Stratus je šibenski hardcore punk/thrash metal bend osnovan ranih 90-ih, a reaktiviran je 2020.. Posljednje četiri godine sviraju po cijeloj Hrvatskoj na raznim festivalima i solo koncertima. Stratus je naslijedio buntovni hardcore punk izričaj i odsvirao nekoliko nezaboravnih koncerata u tom razdoblju, uključujući i Monte Paradiso festival davne 1996. godine. Za njima je ostalo jedno izdanje "Kratko i jasno", snimljeno u prostoriji Nule i objavljeno na kazeti.

Tomi, Stipi i Anti, odnosno trojici iz originalne postave, za bubnjevima pridružio se Jere iz šibenskih bendova Cult Of Reborn, Disaster i Zlobnik.

KaliKamo

KaliKamo je novi domaći eksperimentalni electro dub kvartet inspiriran improvizacijom, kreativnim zanosom stvaranja, proizvodnjom ugode i dobrog zvuka. Bend je nastao u jesen 2023. kada je KudiKamo? došao u Šibenik na festival Fališ (Azimut) te u koliziji s Lukom Mršom (truba) i Miroslavom Csatalincem a.k.a. Chakka (mikrofon) udario temelje jednom izvanserijskom muzičkom projektu. Prvi album "Jedinstvo" izašao je krajem veljače 2025. za PDV, najavili su ga singlovima "Stratus" i "Gličer". "Priča o JEDINSTVU je slojevita ali se bez puno muke može upakirati u jedan krug oko sunca. Bezplansko upoznavanje na susretu Nindži u trenutku dok se jedan svijet rušio (Kali Fat Dub), a drugi mijenjao (Kudikamo?) rezultiralo je sjajnim drugarstvom i JEDINSTVOM kao plodom tog bezgrešnog začeća", opisuju KaliKamo.

Urlik

Urlik je beogradski garažni punk kvartet nastao 2020 godine. Sastavljen je od likova koji već desetljećima tumaraju našim muzičkim podzemljem. Ako nalazite utjehu u bendovima kao što su The Wipers, Motörhead, GBH, Poison Idea, a istovremeno čeznete za nečim autentičnim i neglumljenim onda ne morate tražiti dalje. Uostalom, samo ime benda u ovom slučaju govori dovoljno. Urlik. Kroz zvučnu sliku benda tutnji vrtlog različitih emocija, odražavajući snagu i čemer koji se često može čuti u sirovim, abrazivnim i maglovitim dubinama mizantropnog punka. Prošle godine objavili su izuzetno hvaljeni, istoimeni album prvijenac za Geenger Records. Sigurno ste ga vidjeli visokopozicioniranog na nekoj od godišnjih top lista šmekera koji znaju što valja.

Raspad

Raspad je punk bend iz Šibenika osnovan 2006./2007. godine, poznat po sirovom zvuku, iskrenim tekstovima i žestokim nastupima. Bend je od svojih početaka aktivno prisutan na šibenskoj i široj DIY punk sceni. U samim počecima bend je nastupao s dva vokala, što je davalo dodatnu energiju i dinamiku njihovim pjesmama. Kasnije se postava stabilizirala oko prepoznatljivog vokala Lučića, koji postaje zaštitno lice benda i nositelj njihovog izraza. Kroz godine Raspad je nastupao na brojnim koncertima i festivalima, uključujući i kultne prostore poput kluba Kocka u Splitu, te na Empedeuji. Njihovi nastupi uvijek ostaju zapamćeni zbog energije, iskrenosti i snažne povezanosti s publikom. U novijem periodu bend dobiva novu snagu s dolaskom Sene, koja unosi svježinu i dodatnu dimenziju u bendovu glazbu. Raspad su: Sena (vokal), Pape (gitara / prateći vokal), Musa (bas gitara) i Hans (bubnjevi).



Stepped Out

Hardcore punk veterani iz Splita Stepped Out postoje od 2010. godine, kada su pokrenuli zajednicu FFF - "Friends, Family Forever fest" da bi trgnuli splitsku usnulu underground pozornicu i potakli hardcore punk na svojevrsni revival i razvoj. Objavili su četiri EP izdanja, posljednji "Envy and Alienation" izašao je 2021., novi materijal "Broken Dreams" objavili su 2024. godine. Nastupali su na festivalima poput Punk Rock Holiday i SAWA Festa i dijelili binu s Agnostic Frontom, Nasty. Na pozornici su poznati po energičnosti, pjevaju isključivo na engleskom jeziku. Beskompromisni, ponekad melodični, ponekad tvrdi HC zvuk, što odaje utjecaje, mješavinu europskog i američkog HC-a iz 1990-ih, stare škole, švedskog HC-a iz Umee, NYHC-a, Kalifornije...



Pardon

Punkeri iz Makarski Pardon, kojeg čine Dario Divković, Tonći Zelić i Vinko Lelas. Ovaj trojac udružio je snage kako bi stvorili nešto autentično i eksplozivno. Pardon je 2024. objavio debitantski album "Dalmatinska rapsodija" za PDV. Album predstavlja energičnu smjesu punka s primjesama rocka, metala i hardcorea, osvježavajući zvuk koji odražava iskrenost i strast trojice glazbenika. Uglavnom progonjeni lošim trendovima, njihova glazba nije samo izraz bunta i nezadovoljstva, već i poziv na promjene i bolje sutra. Kroz svoj zvuk i tekstove, Pardon žele inspirirati ljude i ostaviti svijet boljim mjestom za buduće generacije.

Žulj

Žulj je punk sastav iz Rijeke nastao 2015., već iduće godine snimaju "Vlažne pjesme". U skladu s nisko higijenskim uvjetima sastajanja, tematika je pretežno vlažna. Godine 2018. usmjeruju pjesme na 'izvornu' punk tematiku ukazivanja smrdljive stvarnosti, tada izlazi "Resetiraj civilizaciju" na LP za Monsterbilly Records. Njihov idući EP "Kultura", iz 2021. nagrađen je od Udruge RiRock za uradak godine. Skupina uživa DIY pristup, i sami čak odlaze i na WC. U budućnosti je u planu prestati postojati.



Menatime

Meantime je četveročlani Riječki bend. Sviraju samo autorske stvari te variraju kroz punk, hard rock, metal i grunge. Na vokalima i gitarama su Leo Šašinka (2. razred) i Matija Ćorić (3. razred), na bubnjevima Vito Pribetić (2. razred) i na basu Tibor Ćetković (3. razred).



------

Ulaznice za Martinska Punk



Festivalske ulaznice dostupne su po cijeni od 55 eura. Osim festivalskih, dostupne su i grupne (4 + 1) ulaznice - za cijenu četiri (220 eura) dobijete pet ulaznica, jednodnevne za 25 eura te vikend ulaznice po cijeni od 45 eura.

Uz svaku kupljenu festivalsku ulaznicu posjetitelji dobivaju i mogućnost besplatnog kampiranja na festivalskoj lokaciji.

Ulaznice su dostupne na svim online i fizičkim prodajnim mjestima Stereoticket, Entrio te Core event.

Stereoticket: https://shorturl.at/ceQKT

Entrio: www.entrio.hr/event/martinska-punk-2025-22750

Core event: https://core-event.co/.../martinska-punk-festival-2025-0dea/