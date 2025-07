"Želite da budem negativac? Rado" Marko Bošnjak javio se nakon dugo vremena

Dva i pol mjeseca nakon nastupa na Eurosongu, Marko Bošnjak je objavio pjesmu "Villain".

Nakon impresivnog nastupa na Eurosongu 2025 u švicarskom Baselu, gdje je predstavljao Hrvatsku s pjesmom “Poison Cake”, Marko Bošnjak ulazi u novu eru karijere s moćnim singlom “Villain” – beskompromisnom pjesmom koja je nastala kao reakcija na turbulentno razdoblje iza njega.

""Villain" nije samo pjesma – to je stav. Radi se o tome što se dogodi kada si beskrajno neshvaćen, kada se tvoja istina neprestano izvrće, tvoje srce preispituje, a tvoja hrabrost je zamijenjena za aroganciju, To je trenutak kada prestaneš objašnjavati sebe ljudima koji su te odlučili kontinuirano osuđivati. Poanta nije izigravanje negativca – nego preuzimanje narativa porukom: "Ok, ako želite da budem vaš negativac, nosit ću tu ulogu kao krunu"", ispričao je Marko.





Marko Bošnjak - 1 Foto: Jordy Brada/PR

Marko Bošnjak - 2 Foto: Jordy Brada/PR

"Villain" je producirao Bas Wissink, mladi Nizozemac koji je s Markom radio i na "Poison Cake", a u proces kreiranja pjesme uključen je bio i Markov dugogodišnji suradnik i producent Filip Majdak. Pjesma "Villain" snimljena je u Berlinu i Zagrebu, potpisuje ju internacionalni tim autora, a koautor pjesme je i sam Marko.

Jedna od autorica, Ynke Dingenen o pjesmi je izjavila: ""Villain" govori o situaciji kada te društvo stigmatizira kao negativca bez obzira na tvoje namjere. Radi se o prihvaćanju te uloge, o snazi da je preuzmeš – čak i s ponosom. Želite da budem negativac? Rado. Nakon eurovizijskog iskustva, Marko je bio ne samo preplavljen ljubavlju svojih fanova, nego i suočen s valom kritika i osuda. Upravo je to iskustvo oblikovalo ovu pjesmu, koju smo zajedno napisali u Berlinu."

Marko Bošnjak - 5 Foto: TikTok

Marko Bošnjak - 2 Foto: Profimedia

Marko Bošnjak Foto: Profimedia

"Villain" je od danas dostupan na svim streaming servisima i označava Markov novi iskorak na internacionalno glazbeno tržište čija vrata mu je otvorio nastup na Eurosongu.

U bližoj budućnosti Marko planira objaviti debitantski album, održati europsku turneju i nastaviti graditi status kao jednog od najsnažnijih mladih imena domaće, ali i međunarodne pop scene. Prvi na redu je njegov nastup na SHIP festivalu koji će od 11. do 14. rujna biti održan u Šibeniku.

