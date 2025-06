Dino Jelusić u Koreji započeo povijesnu suradnju: "Iznimna je prilika i čast..."

Dino Jelusić vratio se iz Južne Koreje nakon predstavljanja suradnje njegovog benda Jelusick s korejskim sastavom YB.

Dino Jelusić se vratio iz Južne Koreje gdje je predstavio suradnju svojeg benda Jelusick u sklopu međunarodnog glazbenog projekta "Odyssey" – ekskluzivne suradnje između Jelusicka i jednog od najpoznatijih korejskih rock sastava - YB (Yoon Do Hyun Band).

Projekt "Odyssey" zamišljen je kao kulturna i glazbena razmjena dvaju bendova, a uključuje niz zajedničkih nastupa i koncerata u obje zemlje. Dino Jelusić i bend Jelusick održat će više nastupa u Južnoj Koreji u kolovozu, a nakon toga YB stiže u Hrvatsku.

Dino Jelusić i Yoon Do Hyun Foto: Aquarius Records PR

"Ovo je jedan od onih projekata koji se događaju jednom u životu – spojiti snage s bendom poput YB, koji ima ogroman utjecaj na azijskoj glazbenoj sceni, iznimna je prilika i čast. Uzbuđeni smo što našu glazbu možemo predstaviti korejskoj publici, ali i ugostiti YB u Hrvatskoj te Hrvatsku predstaviti na najbolji mogući način", izjavio je Jelusić.

Suradnja uključuje i zajedničko snimanje glazbenih materijala, nastupe u Koreji i Hrvatskoj, a cilj projekta je promovirati međukulturni dijalog kroz glazbu, potaknuti novu publiku i otvoriti prostor za buduće zajedničke projekte. Projekt Odyssey predstavljen je na veliko konferenciji za medije na kojoj se skupilo oko 600 predstavnika korejskih medija,a svi datumi koncerata bit će uskoro poznati.

Jelusick - 1 Foto: Matea Marušić/Aquarius Records PR

Uz predstavljanje projekta, Dino se tijekom posjeta susreo s hrvatskim veleposlanikom u Republici Koreji dr.sc. Damirom Kušenom, hrvatskim državljanima, upoznavao korejsku kulturu, sudjelovao u eko akcijama te su Yoon Do Hyun simbolički u ime novog prijateljstva zasadili stablo. Dino i ostatak benda u Koreju se vraćaju već u kolovozu kada će tamo održati niz koncerata.

Uz koncerte u Koreji, Jelusick očekuje i dinamično koncertno ljeto, ali i jesen. Nakon prošlogodišnjeg trijumfa u rasprodanoj Tvornici vraćaju se u Zagreb i 11. listopada stižu u klub Boogaloo gdje pripremaju žestoku i vatrenu atmosferu po kojoj su njihovi nastupi već postali prepoznatljivi, a pojačat će ju i izlazak njihovog željno iščekivanog drugog studijskog albuma koji će svjetlo dana ugledati ove jeseni.

"Obožavamo svirati u Zagrebu i jedva čekamo Boogaloo! Posebno smo sretni jer ćemo u Boogaloou svirati i pjesme s novog albuma na kojem radimo proteklih mjeseci. Vidimo se u Boogaloou 11.10.!", poručio je Dino.

Jelusick - 3 Foto: Matea Marušić/Aquarius Records PR

Vijest o zagrebačkom koncertu dolazi nakon tri nova uspješna singla "Power to the People", "How Many Times" i "Hangman" koje je Jelusick predstavio ususret objavi novog, drugog po redu studijskog albuma, nasljednika hvaljenog prvijenca "Follow the Blind Man".

Uz Boogaloo trenutno su najavljeni i nastupi na Sun and Thunder festivalu (Malaga, Španjolska) 17.-19. srpnja, OK Fest (Tjenište, Bosna i Hercegovina) 20. srpnja, Izola (Slovenija) 25. srpnja, Skogsröjet (Švedska) 1. kolovoza, a slijede i brojni drugi datumi. Za sve informacije pratite službenu web stranicu benda i njihove društvene mreže.

Ulaznice za Boogaloo su dostupne na Entrio.hr.

