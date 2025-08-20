Domoljubni koncert ''Domu mom'' ove jeseni u Areni Zagreb na novoj spektakularnoj pozornici!

Ove jeseni Arena Zagreb pretvara se u domoljubno glazbeno središte! U subotu 11. listopada održat će se veliki koncert Domu mom, događaj koji već sada izaziva veliki interes publike u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i dijaspori.

Posebnost ovogodišnjeg izdanja jest vrhunska produkcija koja će publici donijeti potpuno novi doživljaj. Impozantan dizajn pozornice ii najmodernija audiovizualna tehnologija pobrinut će se da svaka nota i svaki stih ispune cijelu Arenu, brišući razlike između izvođača i gledatelja. Bit će pravi glazbeni spektakl.

Uz vrhunsku tehničku izvedbu, publiku očekuje koncert koji će se pamtiti kao produkcijski najsnažnije izdanje Domu mom do sada. Emocije, rasvjeta i glazba ispreplitat će se u nezaboravnom ambijentu, stvarajući ozračje zajedništva i ponosa.

Nova pozornica koncerta ''Domu mom'' Foto: PR

''Ova pozornica zamišljena je kao trodimenzionalno platno u kojem se prožimaju glazba, svjetlo i vizualna umjetnost. Kroz kombinaciju LED ekrana, sofisticirane rasvjete i prostorne dinamike, cilj nam je bio stvoriti iskustvo koje publici pruža ono što još nisu vidjeli u Areni Zagreb'', naglasio je Luka Kotlar, kreativni producent koncerta.

Zajedništvo u pjesmi

Na spektakularnoj pozornici Arene nastupit će najpoznatija imena hrvatske glazbene scene: Mate Bulić, Miroslav Škoro, Tiho Orlić, Pero Galić, Jacques Houdek, Klapa HRM “Sveti Juraj”, Klapa Cambi, Zaprešić Boys, Gazde, Šima Jovanovac, Dražen Žanko, Dino Petrić, Jure Brkljača, Klapa Cesarice, Mirko Švenda Žiga, Bruno Krajcar, SKUD “Ivan Goran Kovačić” i mnogi drugi.

Koncert ''Domu mom'', Miroslav Škoro Foto: PR

''Interes za ‘Domu mom’ potvrđuje da u hrvatskom narodu i dalje gori snažan domoljubni plamen – kako među mladima, tako i među starijima i onima koji su čuvali ovu zemlju u najtežim vremenima. Ovaj koncert povezuje generacije. Povezuje vjeru i domovinu. On nadahnjuje i dira duboko. ‘Domu mom’ poseban je doživljaj koji se pamti, prepričava i ne propušta'', istaknula je Ksenija Abramović, glavna producentica.

U vremenu kada su temeljne vrijednosti na kušnji, “Domu mom” nas podsjeća na ono što ne smijemo zaboraviti – ljubav prema domovini i snagu zajedništva. Bit će to večer emocija, pjesme i duboke zahvalnosti – večer koja nas povezuje kao narod i podsjeća tko smo i odakle dolazimo.

Donje tribine su već rasprodane, a interes je i dalje velik. Zato ne čekajte – osigurajte svoje ulaznice na Eventim.hr, u Laudato galerijama i na svim ovlaštenim prodajnim mjestima Eventima.