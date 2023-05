Mega DJ zvijezda Hot Since 82 rasplesao Zagrepčane i goste na nezaboravnom provodu!

Nekoliko tisuća posjetitelja imalo je nezaboravan provod uz svjetsku DJ zvijezdu Hot Since 82 na središnjem terenu zagrebačkog Teniskog centra Maksimir. Lijepo i ugodno vrijeme konačno je dozvolilo prvi veliki open air događaj u Zagrebu. Prije nastupa karizmatičnog Engleza, publiku su dobro zagrijali Bruns Lay, Aldo Morro, Yakka, Pablo Panda i Mene.

Atmosfera je u 22 sata došla do vrhunca kada je za DJ pult stao Hot Since 82 čiji su partiji među najposjećenijima diljem svijeta. Da je tome tako uvjerili su se i brojni posjetitelji drugog ovogodišnjeg BSH događaja, koji su pristigli iz čak 32 zemlje svijeta, a činili su 35 % publike. DJ Hot Since 82 još će jednom ekskluzivno nastupiti pred hrvatskom publikom i to 12. kolovoza u najljepšu antičku pozornicu na Mediteranu Cave Romane.



Prva dva BSH događaja bili su odličan uvod u ono što slijedi. Već 23. i 24. lipnja po prvi puta u Hrvatskoj otvaraju se vrata Agarthe. Istarski Cave domaćin je dvodnevnoj glazbenoj odiseji na kojoj će nastupiti talijanski superstar DJ Marco Carola, autor brojnih house hitova, Španjolac Dennis Cruz, osnivač Crosstown Rebelsa Damian Lazarus, grčka zvijezda Echonomist, zvijezda nove generacije nizozemske house scene Chris Stussy, a tu su i domaći i regionalni izvođači. "Gates of Agartha“ zasigurno će odjeknuti u svijetu te još jednom istaknuti povijest, ljepote i turistički potencijal Istre i Hrvatske.



BSH Events ovog ljeta razveselit će nas i trećim izdanjem Zadar Sunset Festivala koji će se od 31. srpnja do 2. kolovoza održati na zadarskom Pozdravu Suncu. Zadrane i njihove goste po prvi će put zabavljati jedna od vodećih zvijezda techno i undergoround scene Joris Voorn. Na Pozdrav suncu stiže i dobitnik prestižne nagrade Grammy, američki superstar DJ Roger Sanchez, ali i dugogodišnji španjolski pionir Paco Osuna.

Svjetskim DJ zvijezdama na velikoj pozornici pridružit će se i domaće snage Aldo Morro, Alvize, Groove Masters, Pablo Panda i Yakka. Uz središnji program na Pozdravu Suncu ove nas godine očekuju dodatni sadržaji kao što su službeni after partiji na više lokacija, beach sessionsi te boat party.