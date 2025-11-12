Što se dogodi kada život postane tvoj najveći autor? Makedonski slavuj zna odgovor!

David Temelkov objavio je svoj drugi studijski album "Slušaj kada život diktira" s 13 pjesama.

Nakon zapaženog prvog albuma i niza snažnih balada koje su ga učinile jednim od najautentičnijih glasova regionalne scene, David Temelkov predstavlja svoj drugi studijski album „Slušaj kada život diktira“ – projekt koji je više od glazbe. To je emocionalni zapis jednog puta, zbirka iskrenih priča pretvorenih u tonove, i poziv svima da poslušaju ono što u nama često ostane neizrečeno.

Album sadrži 13 pjesama, a svaka od njih nosi vlastitu emociju i priču. Temelkov potpisuje glazbu i tekstove na cijelom albumu, dok je u aranžmanima i produkciji surađivao s Kristijanom Sinkovićem. Izdanje nosi label Identity Media, a već po prvim reakcijama publike jasno je da se radi o albumu koji dolazi iz srca – i tamo ostaje.

David Temelkov Foto: Luka Horvat/Limmlens

David Temelkov i supruga Elena - 3 Foto: Instagram

Od naslovne pjesme „Slušaj kada život diktira“, preko emotivne balade „Laku noć, anđele“, do energične „Cigane“ i boemske „Sedam noći, sedam dana“, svaki ton i svaka riječ imaju svoje mjesto i značenje. Album donosi i nekoliko posebnih trenutaka – pjesmu u dvije verzije, suptilan talijanski dodir u „Cuore fragile“, te iskrenu domoljubnu himnu „Mojata Makedonija“, kojom David odaje počast svojim korijenima.

„Slušaj kada život diktira“ pokazuje Davida Temelkova u njegovom najzrelijem i najiskrenijem izdanju do sada – kantautora koji ne traži savršenstvo, nego istinu. Svaka pjesma otkriva dio njega, ali i svakoga od nas, podsjećajući da su najveće priče često one koje piše sam život.

David Temelkov Foto: Luka Horvat/Limmlens

David Temelkov i supruga Elena - 4 Foto: Instagram

Ovaj album ne traži da ga objašnjavaš – samo da mu vjeruješ. Jer ponekad, baš kad se prepustiš, život diktira najbolje melodije.

