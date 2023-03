Danijela Martinović ispričala sve o projektu na kojem je radila nekoliko mjeseci: ''Tako sam došla do malog izazova...''

Danijela Martinović pjesmu "Vjerujem ljudima" snimila je prije nekoliko mjeseci, no realizacija spota zbog iznimne je priče potrajala duže.

Pjevačica Danijela Martinović ne skriva svoje zadovoljstvo novom pjesmom "Vjerujem ljudima".

Pogledaj i ovo Ne skida osmijeh s lica! Prve fotografije Danijele Martinović u zagrljaju naočitog inspektora koji joj je osvojio srce!

"Pjesmu sam snimila prije nekoliko mjeseci i već na prvo slušanje zazvučala mi je kao oda ljudima, oda dobrog koje živi u srcu svakog čovjeka. Tako sam došla do malog izazova jer jednostavno nisam znala kako spotom prenijeti tu poruku. Na kraju smo za goste u spotu odabrali stvarne ljude koji svojim životom potvrđuju kako je neophodno vjerovati ljudima", ispričala je Danijela.

Dio spota su i fotografije i uspomene koje su mjesecima Danijelini obožavatelji slali na njezin poziv:

"Dobila sam na stotine naših zajedničkih fotografija od 90-ih godina do danas! Mislim da sam uspjela veliki dio njih staviti u spot i nadam se da će se svi uspjeti pronaći u spotu i još jednom hvala svima jer ste i vi dio ove priče!" dodala je.

Posebni ljudi u Danijelinoj priči "Vjerujem ljudima" jesu:

Ivan Brezovečki, vatrogasac – svakodnevni heroj čije stvarne priče s terena zvuče kao scenarij holivudskog filma. Spašavanje života i pomaganje drugome njegov je zadatak i kako kaže, najljepša nagrada.

Marija Butković - osnivačica udruge Zajedno brišemo ožiljke. Kao jedna od najpoznatijih hrvatskih vizažistica, Marija je svoje znanje iskoristila kako bi ženama koje se suoče s dijagnozom karcinoma i kemoterapijom ponudila mogućnost repigmentacije obrva, kao i nakon djelomične ili potpune mastektomije - 3D repigmentiranje areole i bradavice. Tretman je to, kaže Marija, koji ženama jako olakšava da prebrode sve faze liječenja i vrati im samopouzdanje nakon izlječenja.

Marko Babić, arhitekt i autor knjige "Putovanje zvano igra". Nakon dijagnoze teške bolesti Marko je svojim duhom i pozitivnošću osvojio široke mase. Počevši od inspirativne izjave Kobea Bryanta o tome da djecu moramo voditi primjerom jer jedino tako mogu naučiti od nas – Marko je odlučio preuzeti taj koncept i voditi primjerom. No s obzirom na to da su njegove djevojčice još uvijek premale, shvatio je da je pisanje najprirodniji medij za ostavljanje traga. Tako je počeo pisati knjigu, a onda i objavio na Instagramu objavu "Nisam više bolestan". Ni u najluđim snovima nije mogao zamisliti čime će to rezultirati. Od toga da želi pokazati primjerom svojim djevojčicama, došao je u situaciju da primjerom pokazuje puno široj publici.

Kristina Panić - jedna je od mnogobrojnih ljudi uključenih u akciju ''Brda ljubavi'', koja pomaže potrebitima na području Krnjaka. Organiziraju akcije za bolesne, socijalno ugrožene ili samo usamljene građane koji žive u okolici Karlovca.

Josip Zima - s 19 godina pao je s balkona i ostao prikovan za kolica. Smisao je našao u sportu te predstavljao Hrvatsku na Olimpijskim igrama u Pekingu.

Leilani Prasnikar - kći voditeljice Emine Pršić, ujedno Danijeline prijateljice, u spotu je kao predstavnica sve djece. Djeca obećavaju i daju puno. Dolaze na svijet širom otvorena srca, vjeruju bez puno pitanja.

Nives Gotovac, Maja Šoić i Dorijana Kavčić – divne žene koje su Danijelu podučile kako na znakovnom jeziku reći ''Vjerujem ljudima'', a to čine i svakodnevno u Hrvatskom društvu prevoditelja znakovnog jezika za gluhe.