Dugogodišnje prijateljstvo preraslo je u kreativnu suradnju: Coolins i Petar Brkljačić udružili snage

Coolins uskoro objavljuje emotivni singl koji je za njega napisao Petar Brkljačić, finalist Dore i njegov dugogodišnji prijatelj.

Hrvatska glazbena scena uskoro će dobiti novo vrijedno ostvarenje.

Coolins priprema singl u suradnji s Petrom Brkljačićem, mladim glazbenikom koji je publici poznat kao jedan od natjecatelja Dore, gdje je svojim talentom i karizmom izborio mjesto u finalnoj večeri.

Njihovo prijateljstvo traje godinama, a sada je preraslo i u kreativnu suradnju. Petar je autor pjesme koju će izvesti Coolins, a posebnost ove suradnje leži u činjenici da Brkljačić savršeno poznaje vokalni izričaj i mogućnosti Coolinsa.

Upravo zato pjesma nosi pečat osobnosti i emocije, oblikovana prema njegovom glazbenom senzibilitetu.

"Čast mi je imati takvog prijatelja i kolegu. Petar i ja smo si uvijek međusobna podrška, kako u glazbi, tako i u životu. Njegov talent i osjećaj za melodiju savršeno se uklapaju s mojim vokalom. Veselim se što će i publika uskoro čuti rezultat našeg zajedničkog rada", ističe Coolins.

Nova pjesma donosi iskrenu emociju i prepoznatljiv glazbeni potpis, a hrvatska javnost će vrlo brzo imati priliku otkriti o kakvom se singlu radi. Suradnja Coolinsa i Petra Brkljačića već sada izaziva veliko zanimanje, jer je riječ o dvojici glazbenika koji svojim radom unose svježinu i autentičnost na domaću scenu.

