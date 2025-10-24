BluVinil predstavlja "Carstvo Mediterana" i najavljuje veliki koncert u Zagrebu: "Radimo ono što volimo"

BluVinil objavio je novi album "Carstvo Mediterana", a prati ga i istoimeni singl. Tim povodom razgovarali smo s Matejem Nakićem, frontmenom benda.

Šibenski pop-rock bend BluVinil već se nekoliko godina nameće kao jedno od najzanimljivijih glazbenih imena na domaćoj i regionalnoj sceni. Nakon uspješnih albuma Apaši i Zna li itko tajnu srca?, bend je nedavno predstavio svoje treće izdanje – dupli album "Carstvo Mediterana", koji prati i istoimeni singl.

Povodom izlaska novog albuma razgovarali smo s Matejem Nakićem, autorom glazbe, tekstova i aranžmana, ujedno i gitaristom te glavnim vokalom benda. Iako bi ga se lako moglo proglasiti "motorom" BluVinila, Matej ističe da bend funkcionira kao zajednica najboljih prijatelja:

"Oni znaju točno kako ja dišem, kako razmišljam, kao što ja znam kako oni dišu i razmišljaju. Iako sam ja kantautor, prije bih rekao da sam glasnogovornik. Zajedno pobjeđujemo, zajedno gubimo. To je tako u bendu".

Bez kompromisa i bez fige u džepu

Nakić, koji je uz glazbu i magistar psihologije te predavač na Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta, naglašava da BluVinil glazbu ne shvaća kao posao, nego kao čistu ljubav:

"Ne radimo to zbog brendiranja ili samopromocije. Glazbu stvaramo jer nas ispunjava i jer to volimo. Imamo dovoljno prostora da joj pristupimo ozbiljno, a da ne ispadne da fušarimo".

U stvaranju, kaže, nema kompromisa – niti prema tržištu, niti prema publici. Ipak, pjesme BluVinila često su zarazne i pamtljive, premda nastaju iz autentične potrebe, a ne prema formuli:

"Kad nam se dogodi plesna i pamtljiva pjesma, to nije zato jer ciljamo na hit. To je zato jer i sami volimo takvu glazbu. Na albumu imamo 20 pjesama, svaka traje više od pet minuta, s tekstovima od sedam, osam strofa — to dovoljno govori o našem pristupu. Radimo ono što volimo i spremni smo ne svidjeti se svima".

Protiv brzine i plitkoće

BluVinil se svjesno ograđuje od trendova koji dominiraju suvremenom pop produkcijom:

"Onima kojima treba pjesma od minutu i 50 sekundi o Bacardiju i Ferrariju – neka uživaju u tome. Ima takve glazbe dovoljno, ali to nismo mi", kaže Matej.

Njihovo "Carstvo Mediterana" donosi zaokret prema mediteranskom rocku, prožetom mirisima, okusima i slikama Dalmacije.

Album istražuje nostalgiju za djetinjstvom, odrastanjem uz more i jednostavnijim vremenima, daleko od brzine i plitkoće “online” svijeta.

Veliko predstavljanje albuma zagrebačkoj publici Matej najavljuje veljaču.

Duh Mediterana u 20 pjesama

Album otvara pjesma “Zauvijek”, a zatim slijede naslovi koji se prirodno nadovezuju jedan na drugi: “Carstvo Mediterana”, “She she she”, “Znaš li da postoji tunel ispod Jadranske magistrale?”, “Jednom kad budemo sami”, “Boemi kao mi”, “Čudo”, “Sila teža”, “Izgubljen”, “Oluja riječi”, “Ritam Maasai”, “Zvijeri”, “Magdalena”, “Tri metra snova”, “Mama Karma”, “Alexandra”, “Pjevač bez pjesme”, “Ceste i gradovi”, “Kralj prašine i gline” i “Stepe i savane”.

Prvi singl “Zvijeri” već je osvojio radijske etere i postao najtraženija domaća pjesma na Shazamu, a objavu albuma prati i novi, istoimeni singl.

Na aranžmanima su, uz Mateja, sudjelovali Bruno Jakelić, Branimir Župić i Ante Lovrić Tancalo, dok su za miks i produkciju zaslužni Srđan Sekulović Skansi i Robert Vosgien (mastering).

Vizualni identitet albuma potpisuje Iris Šprljan, koja je zvuku dodala prepoznatljivo vizualno lice.

“Carstvo Mediterana” je album koji odiše toplinom juga, pričama o prijateljstvu, ljubavi i prolaznosti.

BluVinil je ponovno uspio stvoriti glazbeni svijet u kojem se lako prepoznajemo – svijet koji miriše na sol, kamen i vjetar.