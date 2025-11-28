Adi Šoše objavio je novu pjesmu, poslušajte zarazne ritmove ''Baile''!

Regionalna pop scena ponovno je dobila glazbeni trenutak vrijedan pažnje – Adi Šoše, jedan od najistaknutijih i najtraženijih mladih izvođača današnjice, objavio je svoj novi singl ''Baila'', čime otvara još jedno kreativno poglavlje u godini obilježenoj uspjesima. U suradnji s izdavačkom kućom AL Music, Adi donosi svjež, moderan zvuk i pjesmu koja već s prvim reakcijama publike najavljuje snažan odjek.

Novi singl stiže tek dva tjedna nakon objave pjesme ''Tuđa'', koja je već prikupila milijun pregleda na YouTubeu i ušla u ''trending'' liste diljem regije, potvrđujući kako Šoše iz pjesme u pjesmu jača svoju poziciju jednog od najpopularnijih mladih izvođača u regiji.

''Ovo je jedna od posebnijih pjesama u mojoj karijeri, prije svega zato što sam se prvi put okušao i kao koautor glazbe. Jako sam ponosan na cijeli projekt, hvala Amilu Loji na ukazanoj prilici i iskreno se nadam da će se svidjeti publici'', ističe Šoše.

Adi Šoše - 1 Foto: PR

Spot za ''Baila'' donijet će potpuno drugačiji pristup – još nije snimljen, već će biti realiziran uživo, tijekom njegovog solističkog koncerta 8. prosinca u beogradskom Sava Centru, dajući publici priliku da postane dio vizualne priče.

A pred Adijem je i jedan od najvažnijih datuma u kalendaru njegove publike. Nakon prošlogodišnjih šest rasprodanih večeri u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, Adi Šoše najavljuje svoj prvi koncert u Areni Varaždin, i to na Valentinovo – dan koji savršeno odgovara njegovoj glazbenoj estetici ispunjenoj emotivnošću, iskrenošću i nenametljivom toplinom.

Publika može očekivati sve njegove najveće hitove, uključujući i već kultnu baladu 'Najljepši cvijet'', kao i nove pjesme ''Tuđa'' i ''Baila'', koje će se prvi put zajedno naći u posebnom live izdanju pred hrvatskom publikom.

Adi Šoše - 2 Foto: PR

Valentinovski koncert u Varaždinu bit će večer ljubavi, glazbe i zajedničkih trenutaka – iskustvo koje će obilježiti novu fazu Šošine karijere, a ulaznice su već dostupne putem sustava Eventim.

