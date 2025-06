Zbog ovog detalja svi misle da su se Taylor Swift i Travis Kelce vjenčali u tajnosti!

Objava dekoraterke s vjenčanja na kojem su prisustvovali Taylor Swift i Travis Kelce postala je viralna iz jednog zanimljivog razloga.

Fanovi Taylor Swift uvjereni su da je njihova omiljena pjevačica izrekla ''da'' svom dečku Travisu Kelceu.

Proširilo se to mišljenje internetom par dana nakon što su Taylor i Travis bili na vjenčanju njegove rođakinje Emily Jarosz i igrača Chicago Bearsa Colea Kmeta.

Taylor Swift i Travis Kelce - 1 Foto: Instagram

Naime, dekoraterka vjenčanja Ellie Nottoli na Instagramu je podijelila ukrase koje je radila za njih, a snimila je i jednu kuvertu na kojoj je pisalo ''Taylor i Travis Kelce''. Također, par je sjedio za stolom 13, poznatim kao Taylorinim sretnim brojem.

Taylor Swift i Travis Kelce - 2 Foto: Instagram

Nije dugo trebalo da fanovi o primijete.

''TAYLOR I TRAVIS KELCE??? PARDON???'', ''Vjenčali su se?'', ''Bilo bi to iznenađenje za njih! Ako je istina, nadam se da će uvijek dijeliti sreću zajedno'', ''ZNAO SAM!!!'', ''Ovo se čini kao nešto što ne bismo trebali vidjeti'', pišu radosni obožavatelji.

Taylor Swift i Travis Kelce Foto: Afp

Međutim, drugi vjeruju da je odabir imena jednostavno zbog estetike.

''Ovo je vrlo uobičajeno za parove (vjenčane i nevjenčane) za vjenčanja. To je estetika'', ''Nije toliko čudno. To je isključivo iz estetskih razloga'', ''Tehnički bi trebalo biti Travis i Taylor Kelce'', ''Mislim da je to obično standard za vjenčanja'', pišu.

Mislite li vi da su se vjenčali ili je čista estetika?

Ma estetika

'Ko su ovi? Sigurno su se vjenčali

Ma estetika

'Ko su ovi? Ukupno glasova:

Podsjetimo, Taylor i Travis u vezi su od 2023. godine.

Taylor Swift i Travis Kelce - 11 Foto: Profimedia

Taylor Swift i Travis Kelce - 7 Foto: Profimedia

Kakav su vama par, pišite u komentarima ispod teksta!

