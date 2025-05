Taylor Swift izborila veliku pobjedu u višegodišnjoj borbi: "Napokon mogu izgovoriti ove riječi..."

Taylor Swift na svojoj internetskoj stranici je objavila kako je poslije šest godina uspjela otkupiti prava na svojih prvih šest albuma.

Dugogodišnja borba Taylor Swift s bivšom diskografskom kućom Big Machine Records, menadžerom Scooterom Braunom i fondacijom Shamrock Holdings, koja je rezultirala njezinim projektom ponovnog snimanja prvih šest albuma, zaključena je nakon šest godina. Kako je potvrdila na svojoj službenoj internetskoj stranici, 35-godišnja glazbena zvijezda uspjela je otkupiti završne masterirane verzije svojih prvih šest albuma "Taylor Swift", "Fearless", "Speak Now", "Red", "1989" i "Reputation" koji i sada službeno pripadaju njoj.

"Pokušavam skupiti misli u nešto suvislo, ali trenutno mi je um samo niz slika. Sekvenca uspomena – svih onih trenutaka kad sam maštala, priželjkivala i čeznula za prilikom da vam objavim ovu vijest. Svi ti trenuci kad sam bila ovoliiiiiiko blizu, pružala ruku prema cilju, samo da bi mi izmaknuo. Gotovo sam prestala vjerovati da se to ikada može dogoditi, nakon 20 godina u kojima mi je mamac stalno bio pred nosom, pa onda naglo povučen. Ali sve je to sada iza mene", započela je Swift poduže pismo. "Od kad sam saznala da se ovo stvarno događa, u nasumičnim trenucima izbijam u suze radosnice. Napokon mogu izgovoriti ove riječi: sva glazba koju sam ikada snimila... sada pripada... meni. I svi moji glazbeni spotovi. Svi koncertni filmovi. Omoti albuma i fotografije. Neobjavljene pjesme. Sjećanja. Magija. Ludilo. Svaka pojedina era. Cijeli moj životni rad."

Nastavila je i koliko joj je vlasništvo nad vlastitom glazbom bilo od velike važnosti, do te mjere da je išla nanovo sve snimati pod imenom "Taylor's Version": "Reći da mi se ostvario najveći san bilo bi zapravo prilično skromno. Moji obožavatelji znaju koliko mi je ovo važno – toliko da sam mukotrpno ponovno snimila i objavila četiri svoja albuma pod nazivom ‘Taylor’s Version’. Strastvena podrška koju ste iskazali tim albumima i priča o uspjehu koju ste pretvorili ‘The Eras Tour’ u – to je razlog zašto sam uopće mogla otkupiti natrag svoju glazbu. Ne mogu vam dovoljno zahvaliti što ste mi pomogli ponovno se spojiti s umjetnošću koju sam stvarala cijeli život, a koju nisam posjedovala – sve do sada."

Ovim putem se zahvalila i fondaciji Shamrock Holding koja joj je izašla ususret i prodala mastere. Ipak, ono što je sada glavno pitanje svih njezinih fanova jest kada bi trebale izaći nove verzije njezinog debitantskog albuma i Reputation, čiji izlazak swiftiesi zazivaju od studenog 2023. godine.

"Da budem potpuno iskrena: nisam još ni četvrtinu toga snimila ponovno. Album "Reputation" bio je toliko vezan uz specifično razdoblje u mom životu, da sam svaki put kad bih pokušala krenuti u rekonstrukciju – jednostavno stala. Sva ta prkosnost, želja da budem shvaćena, dok sam se osjećala namjerno pogrešno protumačena, ta očajna nada, onaj sramom rođeni režanj i vragolastost... Da budem iskrena, to je jedini album od prvih šest za koji sam pomislila da ga se ne može poboljšati re-snimanjem. Ni glazba, ni fotografije, ni spotovi. Zato sam to stalno odgađala. Ali doći će vrijeme (ako vam se to sviđa) kad će ‘vault’ pjesme iz tog albuma ugledati svjetlo dana. Već sam u potpunosti ponovno snimila svoj debitantski album i stvarno mi se sviđa kako sada zvuči. Ta dva albuma i dalje mogu imati svoje trenutke – kada dođe pravi trenutak, ako vam to bude zanimljivo. Ali ako se to i dogodi, neće više biti iz tuge i čežnje. Bit će to slavlje", poručila je Swift, dodavši koliko je njezina bitka utjecala na glazbenu industriju.

"Nevjerojatno me dirnulo koliko se o ovoj priči ponovno počelo razgovarati u mojoj industriji – među izvođačima i fanovima. Svaki put kad mi novi izvođač kaže da je pregovarao o vlasništvu nad master snimkama u svom ugovoru zbog ove borbe, podsjetim se koliko je važno bilo da se sve ovo dogodi. Hvala vam što ste bili znatiželjni o temi koja se nekada smatrala previše industrijskom da bi se o njoj javno raspravljalo. Nikada nećete znati koliko mi znači što vam je bilo stalo. Svaka sitnica se računala. I upravo nas je to dovelo ovdje. Presretna sam i zadivljena. Zahvaljujući vama i vašoj dobroj volji, timskom duhu i podršci – najbolje stvari koje su mi ikad pripadale... napokon doista jesu moje", zaključila je Swift svoje pismo.

Njezina borba za konačnim verzijama albuma objavljenima pod etiketom Big Machine Records započela je 2019. godine, kada je putem medija otkrila da je njezina bivša diskografska kuća prodana glazbenom menadžeru Scooteru Braunu za 300 milijuna dolara. Problemi su počeli nastajati odmah nakon akvizicije jer je Braun, poznat i kao menadžer Justina Biebera i Ariane Grande, zabranio Swift izvođenje svih 112 pjesama objavljenima kroz šest albuma. Međutim, pjevačica i odvjetnički tim su pronašli rupu u ugovoru po kojoj je mogla nanovo snimiti sve te albume te nadodala i neke pjesme koje nisu ušle u završni izbor za prvotnu objavu.

Prema procjenama stranicama povezanih s financijskim izvještajima, vrijednost originalnih masteriranih verzija tih albuma je doživjela veliki pad, a nedavna pisanja američkih medija navodili su kako su Braun i Shamrock Holdings počeli nuditi Swift otkup.

