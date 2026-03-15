Žanamari priznala što joj stvara anksioznost: "Trenutno mi treba mir i spokoj..."

Pjevačica Žanamari na Instagramu je podijelila fotografiju s odmora na jugu Hrvatske, a uz zavodljivu fotografiju s balkona je i zašto više voli putovati na mjesta koja su joj blizu.

Na fotografiji pozira u prozirnoj crnoj haljini s pogledom na more, a otkrila je da joj daleka putovanja zapravo stvaraju stres.

"Ne znam za vas al' meni putovanja na daleke destinacije rade anksioznost. Uvijek mi je draže otići negdje gdje mi je blizu, gdje je poznato i otkud se mogu vratiti kući automobilom kad god mi dođe", napisala je.

Dodala je kako je danas sve veći trend na društvenim mrežama pokazivati egzotične destinacije, no njoj to nije posebno privlačno.

"Taj trend gdje moraš biti što dalje i na što egzotičnijoj lokaciji je postao totalni ‘flex’ na društvenim mrežama te mi je možda zato to postalo još manje zanimljivo", objasnila je.

Pjevačica je spomenula i trenutačnu situaciju u svijetu zbog koje su mnogi ostali zaglavljeni na putovanjima ili izgubili novac za unaprijed plaćene odmore.

Istaknula je kako joj je u ovom trenutku važnije imati mir i mentalni balans kako bi se mogla posvetiti obitelji i radu na novoj glazbi.

Foto: Žanamari Perčić/Instagram

"Putovanja mogu biti lijepa i razumijem prave avanturističke duše koje žive za to da lete što dalje i iskuse što više… ali realno putovanja su dodatni stres i rizik, a meni trenutno treba mir, spokoj i mentalni balans da imam kreativnost za rad na novoj glazbi te energiju za sve što život majke nosi", napisala je.

Otkrila je i gdje se najradije odmara.

"Eto vam odgovor zašto ću radije na snjieg do Blidinja i na more do mojih Mlina, Korčule ili bilo gdje blizu."

Za vikend je boravila u Sheratonu u Župi Dubrovačkoj, gdje se, kako kaže, potpuno opustila.

"Ovaj vikend u Sheratonu u Župi Dubrovačkoj mi je bio baš opuštanje i punjenje baterija, a moram priznati da sam se i kvalitetno isplakala sjećajući se svoje tetke i svojih ljeta iz djetinjstva upravo u ovom mjestu… Nikakvi Maldivi i Zanzibari mi ovo ne mogu zamijenit."

