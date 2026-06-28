Holivudski prestiž ima cijenu: Neki glumci sami financiraju svoju zvijezdu

Mnogi sanjaju o zvijezdi na slavnom Hollywood Walk of Fameu, no malo tko zna da iza tog prestižnog priznanja stoje pravila i troškovi koji nemaju puno veze s filmskom čarolijom.

Hollywood Walk of Fame desetljećima je simbol uspjeha u svijetu zabave, no iza slavnih ceremonija i fotografija krije se manje poznata strana priče. Prema tvrdnjama novinara Matthewa Bellonija, jednog od najupućenijih holivudskih insajdera, pojedine zvijezde do priznanja dolaze tako što ga – same plate.

Kako navodi u svom newsletteru ''What I'm Hearing'', postavljanje zvijezde na poznatoj stazi slavnih stoji oko 85.000 američkih dolara. Taj iznos pokriva troškove postavljanja i održavanja, a najčešće ga podmiruju filmski studiji ili televizijske kuće koje žele promovirati svoje zvijezde.

Walk of fame - 3 Foto: Profimedia

No kada iza kandidata ne stoji velika produkcija, račun ponekad podmiruju sami glumci, glazbenici ili njihovi obožavatelji. Ironično, upravo na svečanim ceremonijama na kojima primaju priznanje mnogi budu vidno emotivni, iako su ga u konačnici sami financirali.

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Još jedna zanimljivost odnosi se na lokaciju zvijezde. Oni s dovoljno utjecaja mogu pregovarati gdje će njihovo ime biti postavljeno, jer nisu sva mjesta na Hollywood Boulevardu jednako poželjna. Posebno se izbjegava dio ulice u blizini trgovine Hustler Hollywood, koji mnogi smatraju manje atraktivnim.

Walk of fame - 2 Foto: Profimedia

Pravila nalažu i da dobitnici osobno prisustvuju ceremoniji otkrivanja zvijezde. U cijeli proces uključeni su i promotivni oglasi kojima prijatelji, kolege ili studiji javno čestitaju laureatima, a koji se dodatno naplaćuju.

O tome tko će dobiti zvijezdu svake godine odlučuje peteročlani odbor koji odabere otprilike 25 novih imena. Hollywood Walk of Fame danas se proteže kroz 15 blokova Hollywood Boulevarda, a ideja o njegovu nastanku datira još iz 1953. godine, dok su prve zvijezde postavljene krajem pedesetih.

Walk of fame - 1 Foto: Profimedia

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