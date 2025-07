Tko čini tajnu obitelj glazbene legende? Nisu svi imali idilu s ocem

Kroz dva braka Ozzy Osbourne je dobio petero djece i posvojio sina bivše partnerice, kojima će sada pripasti veliko nasljedstvo.

Jedan od začetnika heavy metal glazbe Ozzy Osbourne, pjevač grupe Black Sabbath, preminuo je u utorak u dobi od 76 godina od posljedica Parkinsonove bolesti.

Iza ovog glazbenika ostala je supruga Sharon i šestero djece, no i sama izjava povodom vijesti o njegovoj smrti izazvala je dileme. Od njegovih šestero djece, izjavu su potpisali Jack, Kelly, Aimee i Louis, za razliku od Jessice i Elliota, koje je Ozzy imao iz braka s Thelmom Riley. Nije poznato hoće li sami objaviti javne izjave, budući da oboje uglavnom izbjegavaju svjetla reflektora.

Ozzy Osbourne - 4 Foto: Afp

Ozzy Osbourne - 6 Foto: Afp

Ozzy Osbourne - 10 Foto: Profimedia

Osbourneov život obilježile su i mnoge kontroverze poput grickanja glave šišmiša, potpisivanja ugovora krvlju, otkidanja glave golubu, pokušaja ubojstva Sharon, uriniranja pored spomenika borcima kod tvrđave Alamo i povezivanja sa sotonizmom.

Međutim, jedna od stvari koja ga je najviše obilježila je loš odnos s djecom.

Ozzy Osbourne bio je u braku od 1971. do 1982. s Thelmom Riley, koju je upoznao u jednom noćnom klubu. Nakon vjenčanja posvojio je njezinog petogodišnjeg sina Elliota iz prethodne veze, a zajedno su dobili sina Louisa i kćer Jessicu, koja je tek nakratko spomenuta u reality showu "The Osbournes", kada je glazbeniku rodila njegovo prvo unuče.

Jednom prilikom Osbourne je rekao kako je njegov prvi brak bio strašna pogreška, a njegovo prvo troje djece se žalilo kako nije bio dobar otac zbog česte upotrebe alkohola i narkotika. U svom dokumentarcu iz 2011., nije se mogao čak ni sjetiti kada su se Louis i Jessica, koja danas ima troje djece, rodili.

"Kad je bio tu i nije bio pijan, bio je sjajan otac. Ali to je bilo rijetko. Imam mnogo sjećanja na to kako je bio pijan, nasumične gluposti poput vožnje automobila po poljima i zabijanja usred noći. Nije baš primjereno za obiteljski život", ispričao je Louis, dok je Jessica nadodala: "Ne sjećam se da me ikad stavljao u krevet ili da mi je davao kupku. Ne bih rekla da je bio tu za nas. Nikad nije bio na školskim natjecanjima, izletima ili roditeljskim sastancima. Nije bio takav, ne."

Galerija 26 26 26 26 26

Ozzy Osbourne - 1 Foto: Profimedia

Ozzy Osbourne - 3 Foto: Profimedia

Ozzy Osbourne - 2 Foto: Profimedia

Ozzy Osbourne - 1 Foto: Profimedia

Ipak, Louisa je shrvala očeva smrt, budući da je promijenio profilnu sliku na društvenim mrežama u potpuno crnu. On radi kao DJ, a Ozzy je morao propustiti njegovo vjenčanje s Louise Lennon zbog ozljeda zadobivenih u nesreći s kvadom.

Pogledaji ovo Celebrity Gdje je nakon razvoda bivši suprug Maje Šuput Nenad Tatarinov?

O Elliotu Kingsleyju se ne zna puno jer se drži podalje od javnosti i nema javne profile na društvenim mrežama. Trenutno živi u Wellingtonu, na Novom Zelandu, sa suprugom Joanne Crawford, koja je porijeklom iz Škotske, gdje su i živjeli prije preseljenja.

Ozzy Osbourne - 2 Foto: Afp

Ozzy Osbourne - 5 Foto: Afp

Nakon razvoda od Riley, Osbourne se oženio za svoju menadžericu Sharon Arden s kojom ima troje djece - Aimee, Kelly i Jacka. Da i među njima ne vlada idila, pokazali su i Aimeeini intervjui u kojima je otkrila zašto nije htjela sudjelovati u obiteljskom reality showu te da je u lošim odnosima s mlađom sestrom.

Prema informacijama dostupnima britanskim medijima, Ozzyjevim nasljednicima bi trebalo pripasti bogatstvo od 163 milijuna funti.

Fotografije s posljednjeg nastupa pogledajte OVDJE.

1/10 >> Pogledaji ovu galeriju +5 Zanimljivosti Tko su ostala tri policajca iz Zadra za kojima je nastala prava pomama nakon herojskog čina?

1/15 >> Pogledaji ovu galeriju +10 Nekad i sad Drastična transformacija reality-zvijezde: Nakon godina borbe odlučila se za posljednju opciju

Pogledaji ovo Celebrity Preminula je majka Ene i Mije Begović, vijest je objavila njezina unuka

Pogledaji ovo Celebrity Naša plesačica pokazala svoje omiljeno ljetno tijelo u bijelom badiću!