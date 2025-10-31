"Imam novi friz!" Fotke Sandre Bagarić pod javorom su postale pravi hit

Sandra Bagarić odlučila je nasmijati svoje pratitelje fotografijama uslikanima ispod japanskog javora.

Glumica i operna pjevačica Sandra Bagarić u najnovijoj objavi na Instagramu je savršeno spojila šarm, humor i jesensku atmosferu.

Na fotografijama koje je podijelila, operna diva pozira okružena raskošnim crvenim lišćem japanskog javora (Acer palmatum), omiljenog ukrasnog drveta poznatog po intenzivnim jesenskim bojama.

Upravo to lišće, koje joj je gotovo u potpunosti prekrilo njezinu kosu, inspiriralo ju je da se našali na svoj račun.

"Imam novi friz", napisala je Bagarić okružena ovim biljem koje je nedavno postalo viralno na društvenim mrežama.

Sandra Bagarić sa sinom - 2 Foto: Ivo Cagalj/Pixsell

Sandra Bagarić Foto: Instagram

Sandra Bagarić Foto: Instagram

Sandra Bagarić i sestra Sanja - 3 Foto: Instagram

Na fotografijama Sandra pozira nasmijana i vedra, noseći sunčane naočale i jednostavnu crnu majicu, dok joj grane javora u vatrenim nijansama crvene i narančaste "krase" kosu poput prave jesenske perike. Tako je jedan obični jesenski trenutak pretvorila u mali performans koji je nasmijao njezine pratitelje.

