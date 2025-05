Je li puklo blisko prijateljstvo Taylor Swift i Blake Lively?

Prema pisanju medija, prijateljstvo Taylor Swift i Blake Lively je trenutno "na hlađenju" zbog tužbe koju je glumica podnijela protiv Justina Baldonija.

Jedan od najpoznatijih prijateljstava u svijetu poznatih i slavnih jest ono između glazbene megazvijezde Taylor Swift i glumačkog para Blake Lively i Ryana Reynoldsa. Koliko su bliski, pokazuje i to da je pjevačica kuma četvero djece ovog para, dok je glumica stala na stranu pjevačice u više navrata te išla s njom na SuperBowl LVIII lani u Las Vegasu.

Prema pisanju više medija, njihovo prijateljstvo je privremeno stavljeno na led zbog tužbe Lively protiv kolege i redatelja filma "Priča završava s nama" Justina Baldonija, njegova partnera Jameyja Heatha, produkcijske kompanije WayFarer Production, njegove publicistice Jennifer Abel, PR krizne stručnjakinje Melisse Nathan i ostalih zbog seksualnog uznemiravanja i uništavanja ugleda.

Iza ove vrlo ozbiljne optužbe odvija se pravi PR rat kojeg je pokrenula Baldonijeva strana, a sve s ciljem da se zatomi optužba za seksualno zlostavljanje. Kako bi pokušao što više okrenuti javnost protiv Lively, Baldonijev odvjetnik Bryan Freedman je podnio zahtjev da se preko suda uzmu poruke između Lively i Swift i pozove pjevačicu kao svjedoka. Osim toga, u javnost je pustio i poruku koju je Lively navodno uputila Baldoniju, nazivajući Swift jednim od zmajeva dok je ona Khaleesi, referirajući se na seriju "Igra prijestolja".

Prema nekim tvrdnjama, to je povrijedilo Swift, koja se od trenutka kada je objavljeno da je Lively podnijela tužbu nije oglašavala te se distancirala.

I dok jedan izvor tvrdi da su potpuno prekinule prijateljstvo, drugi tvrdi kako su si uzele prostora, ali da su još prijateljice.

Međutim, sa svakim ubacivanjem njezinog imena od strane Baldonijevog tima, Swift se morala oglasiti putem službene izjave kako bi demantirala sulude optužbe.

"Taylor Swift nikada nije kročila na set ovog filma, nije bila uključena u odluke o castingu ili kreativne odluke, nije radila glazbu za film, nikada nije bila u montaži niti davala komentare na film", izjavila je putem pisane izjave Tree Paine, predstavnica Taylor Swift za medije. "Čak nije ni pogledala "Priča završava s nama" do nekoliko tjedana nakon javne premijere, a tijekom 2023. i 2024. putovala je svijetom kao glavna zvijezda najveće turneje u povijesti. Jedina veza s filmom je bila korištenje pjesme "my tears ricochet" s albuma "folklore", kao što je to učinilo još 19 drugih umjetnika. Ovaj sudski poziv osmišljen je kako bi se iskoristilo ime Taylor Swift za privlačenje javnog interesa stvaranjem tabloidnih naslova umjesto fokusiranja na činjenice slučaja."

Jedna od zadnjih optužbi bez dokaza koju je iznio Freedman u pismu sudu bilo je i to da je Lively prijetila Swift kako će objaviti njihove poruke ako ne stane na njezinu stranu, te da se Swift mora ispitati kao svjedokinja. Međutim, sudac Liman, kojem je dodijeljen slučaj, ubrzo je odbacio pismo jer je njegova svrha bila isključivo promicanje javnog skandala iznošenjem zapaljivih optužbi te upozorio Freedmana kako će ga kazniti ukoliko nastavi s ovakvom praksom.

Koliko ima istine u distanciranju Lively i Swift, nije poznato, no Swiftičini obožavatelji, poznatiji i kao swiftiesi, koji su u ovome stali na stranu glumice, upozorili su kako je svrha uvlačenja pjevačice u ovu tužbu samo kako bi se sakrio razlog zbog čega je i podnesena tužba, a to je seksualno zlostavljanje na setu filma.

Istodobno, mnogi swiftiesi upozorili su i na činjenicu da je jedan od suvlasnika PR agencije koju je Baldoni unajmio, one koju vodi Melissa Nathan, Scooter Braun, nekadašnji menadžer Ariane Grande i Justina Biebera, koji je u sukobu sa Swift dulji niz godina, otkako je kupio njezinu bivšu diskografsku kuću Big Machine Records, a time i pravo na mastere njezinih prvih šest albuma te ju ucjenjivao kako ih ne može izvoditi bez njegove dozvole.

Iz tog razloga, Swift se odlučila na novo snimanje tih albuma, od kojih su četiri ("Fearless", "Speak Now", "Red" i "1989") već objavljeni uz dodatak "Taylor's Version", a još dva ("Reputation" i "Taylor Swift") se čekaju.

Kolike probleme je Baldoni stvarao Lively, pokazuje i to da je morao potpisati listu od 30 zahtjeva. Sve ih možte pročitati OVDJE.

Livelyčina tužba ima preko 130 stranica, a više o tome pročitajte OVDJE.

