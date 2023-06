Preminuo je glumac kojeg mnogi pamte iz omiljenih ''Prijatelja'', tužnu vijest objavio je njegov sin

Zvijezda serije ''Prijatelji'' Paxton Whitehead preminuo je u 86. godini, a tužne vijesti potvrdio je njegov sin.

Glumac Paxton Whitehead preminuo je u 86. godini, a tužne vijesti potvrdio je njegov sin Charles Whitehead za The Hollywood Reporter.

Paxtona je većina publike vidjela u seriji ''Prijatelji'', a glumio je gospodina Walthama, šefa Rachel Green, koju utjelovljuje Jennifer Aniston. Osim te ostvario je i niz drugih uloga u filmovima i TV emisijama, poput ''Frasiera'', ''Caroline in the City'', ''Ellen'', ''Treći kamenčić od Sunca'', ''The Drew Carey Show'' i ''Lud za tobom''.

Na Twitteru se sada od glumca opraštaju njegovi kolege.

Whitehead je rođen u engleskom selu East Malling 1937. i od svoje 17. godine bavio se glumom. Igrao je na Broadwayu sve do 2018. godine, a bio je nominiran i za nagradu Tony.

