Preminuo je legendarni glumac koji se proslavio u ''Tjelohranitelju'', posljednje godine života nisu mu bile nimalo lake

Preminuo je jedan od najvećih glumaca, Bill Cobbs. Iza njega je ostalo više od 200 uspješnih uloga.

Preminuo je holivudski glumac Bill Cobbs. Imao je 90 godina, a tužnu vijest potvrdio je njegov brat Thomas Cobbs u objavi na Facebooku.

''Preminuo je mirno u svom domu u Kaliforniji. Voljeni partner, brat, ujak, surogat-roditelj, kum i prijatelj. Nedavno je proslavio 90. rođendan okružen najmilijima. Otišao je u miru. Budite s nama u molitvama'', napisao je Thomas.

Cobbs je karijeru započeo sredinom 70-ih u kazalištu. Iza sebe ima gotovo 200 filmskih i TV uloga. Ipak, najpoznatiji je po ulogama kao što su Louisiana Slim u filmu ''The Hitter'', ''Walter u The Brother from Another Planet'', ''Reginald u Night at the Museum'' i ''Master Tinker u Oz the Great and Powerful''.

Posljednjih godina života teško se kretao sa štakama, a posljednji put na crvenom tepihu 2019. godine došao je u kolicima.

1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Član žirija našeg hit-showa sve je raznježio objavom koju je posvetio svom sinu, pohvalio se njihovim izlaskom!

1/34 >> Pogledaji ovu galeriju +29 Celebrity Luce iz Kumova pohvalila se prvim fotkama s godišnjeg odmora, figura u badiću nije prošla nezapaženo: ''Afrodita s Olimpa!''