Glumac iz serije "Blue Bloods" preminuo u 43. godini, teška bolest ga je slomila u godini dana

Komičar Alex Duong, koji je tumačio ulogu kriminalca Sonnyja Lea u seriji "Blue Bloods", preminuo je nakon borbe s agresivnim rakom mekog tkiva.
Alex Duong, američki komičar i glumac poznat po nastupima u emisijama "Jeff Ross Presents Roast Battle" i "Blue Bloods", preminuo je nakon jednogodišnje borbe s agresivnim rakom, svega osam dana nakon što je navršio 42 godine.
Vijest o njegovoj smrti potvrdila je njegova bliska prijateljica Hilarie Steele putem platforme GoFundMe, gdje je otkrila da je Duong preminuo u subotu, 28. ožujka, okružen obitelji i prijateljima. Dan ranije doživio je septički šok uzrokovan teškom infekcijom.
"Bio je smiren i bez bolova", napisala je Steele, dodajući kako su njegova supruga Christina i njihova petogodišnja kći Everest imale priliku oprostiti se s njim, posebno istaknuvši koliko mu je značila njegova kći, s kojom je bio duboko povezan od njezina rođenja.
Duongu je početkom 2025. dijagnosticiran alveolarni rabdomiosarkom, rijedak i iznimno agresivan oblik raka mekog tkiva. Bolest je otkrivena nakon što je njegov menadžer primijetio neobične promjene na njegovu oku, uključujući oticanje i promjenu boje.
Nakon dijagnoze, njegovo zdravstveno stanje brzo se pogoršavalo. Ubrzo je potpuno izgubio vid na lijevo oko, a tijekom liječenja prolazio je kroz iscrpljujuće cikluse kemoterapije i zračenja. Velik dio vremena proveo je u bolnicama boreći se s jakim bolovima, osobito u leđima.
Unatoč borbi, Duong se suočavao i s dodatnim izazovima, uključujući poteškoće s ostvarivanjem zdravstvenog osiguranja kao član glumačkog sindikata SAG-AFTRA. Kako je bolest napredovala, tumori su zahvatili i njegov mozak, što je dovelo do epileptičnih napadaja.
Sredinom ožujka ponovno je hospitaliziran zbog pogoršanja stanja, kada su tumori u njegovoj kralježnici već ozbiljno narušili njegovo tijelo. U tim teškim trenucima njegova supruga Christina nastavila je raditi puno radno vrijeme, istovremeno brinući o njemu i njihovoj kćeri.
"Emocionalni i fizički teret svega bio je ogroman", navela je Steele u jednom od ažuriranja, ističući koliko je obitelj prolazila kroz nezamislivo razdoblje, dodavšo kako mu je kći Everest ostala izvor snage i svjetla u njihovim životima. "Djeca imaju način da nas podsjete da nastavimo dalje, čak i u najtežim trenucima."
Za Duonga je pokrenuta i GoFundMe kampanja kako bi se pomoglo u pokrivanju troškova komemoracije te osigurala financijska podrška njegovoj obitelji, posebno za obrazovanje i budućnost njegove kćeri.
Tijekom svog života imao je uloge u 40 glumačkih projekata, a najpoznatija mu je ona kriminalca Sonnyja Lea u tri epizode policijske serije "Blue Bloods".
