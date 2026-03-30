Glumac iz serije "Blue Bloods" preminuo u 43. godini, teška bolest ga je slomila u godini dana

Komičar Alex Duong, koji je tumačio ulogu kriminalca Sonnyja Lea u seriji "Blue Bloods", preminuo je nakon borbe s agresivnim rakom mekog tkiva.

Alex Duong, američki komičar i glumac poznat po nastupima u emisijama "Jeff Ross Presents Roast Battle" i "Blue Bloods", preminuo je nakon jednogodišnje borbe s agresivnim rakom, svega osam dana nakon što je navršio 42 godine.

Vijest o njegovoj smrti potvrdila je njegova bliska prijateljica Hilarie Steele putem platforme GoFundMe, gdje je otkrila da je Duong preminuo u subotu, 28. ožujka, okružen obitelji i prijateljima. Dan ranije doživio je septički šok uzrokovan teškom infekcijom.

"Bio je smiren i bez bolova", napisala je Steele, dodajući kako su njegova supruga Christina i njihova petogodišnja kći Everest imale priliku oprostiti se s njim, posebno istaknuvši koliko mu je značila njegova kći, s kojom je bio duboko povezan od njezina rođenja.

Duongu je početkom 2025. dijagnosticiran alveolarni rabdomiosarkom, rijedak i iznimno agresivan oblik raka mekog tkiva. Bolest je otkrivena nakon što je njegov menadžer primijetio neobične promjene na njegovu oku, uključujući oticanje i promjenu boje.

Alex Duong - 1 Foto: Afp

Nakon dijagnoze, njegovo zdravstveno stanje brzo se pogoršavalo. Ubrzo je potpuno izgubio vid na lijevo oko, a tijekom liječenja prolazio je kroz iscrpljujuće cikluse kemoterapije i zračenja. Velik dio vremena proveo je u bolnicama boreći se s jakim bolovima, osobito u leđima.

Unatoč borbi, Duong se suočavao i s dodatnim izazovima, uključujući poteškoće s ostvarivanjem zdravstvenog osiguranja kao član glumačkog sindikata SAG-AFTRA. Kako je bolest napredovala, tumori su zahvatili i njegov mozak, što je dovelo do epileptičnih napadaja.

Alex Duong - 3 Foto: Afp

Pogledaji ovo Celebrity Kakva nostalgija! Omiljena dadilja i Maxwell ponovno skupa 27 godina nakon serije

Sredinom ožujka ponovno je hospitaliziran zbog pogoršanja stanja, kada su tumori u njegovoj kralježnici već ozbiljno narušili njegovo tijelo. U tim teškim trenucima njegova supruga Christina nastavila je raditi puno radno vrijeme, istovremeno brinući o njemu i njihovoj kćeri.

"Emocionalni i fizički teret svega bio je ogroman", navela je Steele u jednom od ažuriranja, ističući koliko je obitelj prolazila kroz nezamislivo razdoblje, dodavšo kako mu je kći Everest ostala izvor snage i svjetla u njihovim životima. "Djeca imaju način da nas podsjete da nastavimo dalje, čak i u najtežim trenucima."

Za Duonga je pokrenuta i GoFundMe kampanja kako bi se pomoglo u pokrivanju troškova komemoracije te osigurala financijska podrška njegovoj obitelji, posebno za obrazovanje i budućnost njegove kćeri.

Tijekom svog života imao je uloge u 40 glumačkih projekata, a najpoznatija mu je ona kriminalca Sonnyja Lea u tri epizode policijske serije "Blue Bloods".

1/4 >> Pogledaji ovu galeriju +0 Celebrity Pogledajte glamurozne prizore djevojačke večeri 16-godišnje kćeri boksačkog prvaka

1/8 >> Pogledaji ovu galeriju +3 Nekad i sad Zvijezdu 2000-ih ismijali su zbog viška kila, a ona je sad pokazala svu raskoš u korzet-haljini

Pogledaji ovo Celebrity Nogometna sutkinja u mini-bikiniju napravila pomutnju na plaži, na Instagramu je prate milijuni

Pogledaji ovo Celebrity Isklesani Schwarzeneggerov sin sve više nalikuje ocu, godinama je bio njegova tajna