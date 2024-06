Preminula je jedna od najljepših francuskih pjevačica, Mick Jagger svojevremeno je za nju imao i poseban nadimak

Francuska kantautorica Françoise Hardy preminula je u 81. godini, tužne vijesti potvrdio je njezin sin.

Preminula je jedna od omiljenih francuskih kantautorica Françoise Hardy u dobi od 80 godina.

"Mama je otišla", napisao je na društvenim mrežama njezin sin Thomas Dutronc, koji je također glazbenik.

Hardy se pojavila na glazbenoj sceni 1962. te je postala kulturna ikona koja je inspirirala Micka Jaggera i Boba Dylana.

Poznata po svojim melankoličnim baladama, simbolizirala je francuski Yé-yé pop-pokret, tako nazvan zbog svoje naklonosti engleskoj glazbi.

Među njezine najpoznatije pjesme spadaju ''Tous les garçons et les filles'', ''Comment te dire adieu'' i ''Mon amie la rose''. Njezin najveći britanski hit bio je ''All Over The World'', verzija njezine pjesme ''Dans le monde entier'' na engleskom jeziku, koja je u lipnju 1965. dosegla 16. mjesto na top-ljestvici.

Hardy je rođena u Parizu pod nacističkom okupacijom 1944. godine, a odgojila ju je majka. Kao i mnoge djevojke u to vrijeme, odrastala je slušajući Elvisa Presleyja, Cliffa Richarda i druge američke i britanske zvijezde na Radio Luksemburgu, a sa samo 17 godina potpisala je svoj prvi diskografski ugovor.

Njezin glazbeni proboj dogodio se 1962. s jednostavnom, tužnom pjesmom "Tous les garçons et les filles", kada je pjevala o svim dječacima i djevojčicama kako hodaju ruku pod ruku, dok je "hodala sama ulicama". Bila je instantni hit u Francuskoj i čak se probila na ljestvice u Velikoj Britaniji.

Njezin je stil osvojio modne dizajnere, te je postala model za Yves Saint Laurent i Paco Rabanne, koji su za nju dizajnirali minihaljinu od zlatnih ploča. Frontmen Rolling Stonesa Mick Jagger jednom ju je nazvao idealnom ženom, dok joj je pjevač Bob Dylan napisao nekoliko ljubavnih pisama. Obratio joj se u pjesmi na poleđini svog albuma "Another Side of Bob Dylan" iz 1964. godine.

