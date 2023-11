Britanska voditeljica izgubila je bitku s okrutnom bolesti za koju je saznala prije četiri mjeseca, shrvani sin i kćer potvrdili su tužne vijesti

Britanska voditeljica Annabel Giles preminula je nakon duge i teške bolesti, imala je 64 godine.

Britanski televizijski svijet rastužila je vijest o smrti poznate kolegice i voditelje Annabel Giles.

64-godišnja Annabel preminula je u bolnici u četvrti Hove pored mjesta Southwick, a njen sin Ted i kćerka Molly odali su počast svojoj majci emotivnim riječima u izjavi.

"Teška srca vas obavještavamo o smrti naše nevjerojatne majke. Mami je u srpnju dijagnosticiran glioblastom u 4. fazi, brzorastući i vrlo agresivan maligni tumor mozga. U prethodna četiri mjeseca pokazala je izuzetnu otpornost i snagu, usprkos operaciji na mozgu i nebrojenim zračenjima. Mama je bila zaista jedinstvena enigma za sve one koji su imali privilegiju dijeliti život s njom. Vjerna svojoj prirodi, održala je dobro raspoloženje i zadržala svoj humor do samog kraja", napisali su oni u priopćenju.

"Njen humor i smijeh ostavit će nas inspiriranim da živimo život punim plućima, baš kao što je ona uvijek radila", dodali su.

A message from Annabel’s children x pic.twitter.com/l8F8oDGo2f — Annabel Giles 💙🇪🇺 (@Annabel_Giles) November 21, 2023

Giles se pojavila na TV-u kao natjecateljica u showu ''I'm A Celebrity...Get Me Out of Here!'' 2013. godine.

Bivša televizijska i radijska voditeljica proslavila se kao suvoditeljica ''Posh Frocks and New Trousers'' zajedno sa Sarah Greene.

Zatim je bila voditeljica panela u brojnim zabavnim emisijama kao što su ''Have I Got News For You'' i ''Through The Keyhole''. Nedavno je radila kao savjetnica, specijalizirana za oporavak od narcisoidnog zlostavljanja.

Giles je otvoreno priznala da je živjela s ADHD-om i da se borila s tjeskobom, a njezin lik zauvijek će ostati zapamćen u britanskom svijetu medija.

