Aco Pejović i Luka Modrić dobri su obiteljski prijatelji, jedna njegova pjesma našem je nogometašu posebno draga!

Aco Pejović obiteljski je prijatelj s našim najuspješnijim nogometašem Lukom Modrićem, otkrio je kako izgledaju njihova druženja.

Malo tko zna da je naš najuspješniji nogometaš Luka Modrić dobar obiteljski prijatelj sa srpskom folk-zvijezdom Acom Pejovićem.

Aco, koji će u veljači sljedeće godine pjevati u Areni Zagreb, za 24 sata sad je otkrio kako izgledaju njihova druženja. Za našeg reprezentativca imao je samo riječi hvale.

''Luka je veliko srce, to je bratska ljubav. Zaista ima divnu obitelj i volimo se podružiti u njihovom domu. Luka je nabavio karaoke pa pjevamo do ranih jutarnjih sati. A u međuvremenu sam saznao da on s obitelji voli slušati moje pjesme'', rekao je.

A otkrio je i koja je to Lukina najdraža pjesma.

''Mislim da on najviše voli ''Sve ti dugujem'', to je ono ''ja svojim morem plovim, putujem''.''

Prije četiri godine, Aco je podijelio fotografiju s Lukom na svom Instagramu, a dodao joj je ovaj opis:

''Veliki ljudi, uvijek su veliki... I kada su na terenu, i kada su kod kuće. A naročito su veliki kao prijatelji!''

Karijera Ace Pejovića traje već više od 30 godina, od pjevača po splavovima dosegao je status regionalne megazvijezde čiju kvalitetu i omiljenost baš nitko ne može osporiti. Sve što radi, Pejović to čini s puno ljubavi i strasti, a obožavatelji to prepoznaju i nagrađuju. Arena Zagreb spektakl čeka na Valentinovo iduće godine, 14. veljače, a prije toga nastupit će i u Osijeku i Rijeci.

