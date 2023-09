Zvijezda regije u izlasku sa suprugom koja izbjegava medije, pjevač je nedavno govorio o njezinoj borbi za život: ''Puno sam išao u crkvu i molio se''

Aco Pejović često u srpskim medijima govori o svojoj supruzi Biljani koja se borila s teškom bolesti, a sada su se nakon dugo vremena skupa pojavili na jednom događaju u Beogradu.

Srpski pjevač Aco Pejović, koji je prije nekoliko mjeseci napunio Arenu Zagreb, sve je ugodno iznenadio svojim dolaskom na jedan svečani događaj u Beogradu gdje mu je društvo pravila supruga Biljana.

Biljana je Aci u svemu najveća podrška, no svoje pojavljivanje u javnosti često izbjegava pa nas zato oduševi svaki puta kada je vidimo.

Ruku pod ruku i nasmiješeni pozirali su pred tamošnjim fotografima, a nikome nije promaknulo ni to da se par modno uskladio.

Aco je pozirao u svom dobro poznatom crnom odijelu i košulji, dok je Biljana odabrala crnu haljinu bez rukava sa sitnim detaljima na dnu.

Haljina je sjajno istaknula njezinu figuru, a raspuštena kosa i lagana šminka na licu u potpunosti su je otvorile.

Nedavno je za In magazin otvorio dušu i pričao kako je njegova voljena supruga bila teško bolesna.

"Biljana je bila zdrava žena, nikada nije imala problema, nije ni znala da boluje od proširenja krvnih žila. To je poput jednog balona koji se stvori na krivom putu, a ona je to imala od rođenja i to na predjelu očiju", rekao je pa objasnio kako je to otkrila kada je predavala studentima te se srušila i završila u bolnici.

"Puno sam išao u crkvu i molio se, mislim da mi je to dosta pomoglo, tamo sam nalazio mir. Vratila se kada je vidjela kako izgleda, pogledala se u ogledalo i rekla nam: 'Pa dobro, je li vi vidite kako ja izgledam? Zašto mi niste brkove i obrve počupali?'. Mi smo se smijali jer nismo mogli vjerovati da ona priča o brkovima, a mi smo se toliko brinuli hoće li ona uopće preživjeti", ispričao je tu smiješnu anegdotu.

Inače, sa suprugom Biljanom u braku je već desetljećima, a zajedno imaju tri djevojčice: Magdalenu, Mariju i Ivu.

