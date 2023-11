Svoga partnera na Instagramu krije od svih, a zbog jednog zanimljivog detalja od paparazza ne mogu lako pobjeći!

Victoria Silvstedt i Maurice Dabbah snimljeni su u Miamiju, gdje su ih primijetili i paparazzi dok su uživali na jednoj od tamošnjih plaža.

Švedska manekenka Victoria Silvstedt snimljena je u društvu svoga dugogodišnjeg partnera Mauricea Dabbaha nakon dugo vremena u Miamiju, gdje su se zajedno opuštali na jednoj od plaža.

48-godišnja Victoria nosila je crni badić koji je lijepo istaknuo njezine obline, a za odlazak s plaže obukla je i crnu čipkastu suknju, a kasnije se presvukla u jedan šareni model. Njezin samozatajni partner pokušao se sakriti ispod šilterice i sunčanih naočala, ali paparazzi su ga ipak uočili.

Par je zajedno od 2011. godine, a detalj kojim njihova veza privlači dodatno zanimanje poprilično je velika razlika u visini. Naime, Victoria je poprilično viša od njega, ali oni se na brojne komentare na tu temu ne obaziru.

Maurice se može pohvaliti s 25 godina iskustva u međunarodnim ulaganjima u nekretnine i velikim portfeljima nekretnina diljem New Yorka i Europe, osnivač je Empire Resortsa, koji je razvio Monticello Casino & Raceway.

Victoria je dugo bila u središtu pozornosti nakon što je izabrana da predstavlja svoju zemlju na izboru za Miss svijeta 1993. godine, a nakon natjecateljskih dana skandinavsku zvijezdu primijetio je Hugh Hefner i postala je Playboyeva zečica.

Njezina je manekenska karijera nakon toga uzletjela i Victoria je postala model za neke od najprestižnijih svjetskih modnih kuća, uključujući Chanel, Dior i Valentino.

Platinasta ljepotica krajem 90-ih sklopila je unosni ugovor s brendom Guess, a surađivala je s poznatim modnim kućama poput Chanela, Diora, Armanija i Valentina. Bila je na naslovnicama više od 500 magazina, među kojima su FHM, GQ, Maxim i Vanity Fair.

Osim manekenstvom Victoria se bavi i glumom te se pojavila u nekoliko serija. Također je vodila i reality-emisije, a tijekom zimskih Olimpijskih igara 2010. godina imala je svoju emisiju "Sport by Victoria". Bavi se i pjevanjem, a u Švedskoj je s albumom "Girl on the Run" dostigla zlatnu nakladu.

Victoria se dosad udavala jednom, u lipnju 2000. godine za voditelja vijesti Chrisa Wraggea, a razveli su se devet godina kasnije. Povezivana je s brojnim muškarcima, među kojima je bivši muž Pamele Anderson, roker Tommy Lee, a od 2011. godine ljubi Dabbaha.

Na profilu na Instagramu prati je milijun ljudi, ali na fotografijama koje objavljuje na društvenim mrežama svoga dečka krije od znatiželjnih pogleda.

