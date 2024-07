Preminuo popularni DJ i producent, nekoliko je puta nastupao i u Hrvatskoj: "Prije tri dana rekao je da se oporavlja…"

DJ Tomcraft, poznat po hitovima "Loneliness", "Viva" i "Prosac", preminuo je u 50. godini.

Njemački DJ i producent Tomcraft, pravim imenom Thomas Brückner, preminuo je u dobi od 49 godina.

Tužnu vijest potvrdila je njegova obitelj na Instagramu.

''Teška srca moramo vas obavijestiti da je jučer, 15. srpnja 2024., naš voljeni otac i suprug preminuo. Zauvijek ćemo te nositi u našim srcima i voljeti te sve dok se ponovno ne nađemo. S poštovanjem, tvoja obitelj", napisali su.

Uzrok smrti još nije potvrđen.

DJ Tomcraft posljednjih je godina izgradio svjetsku karijeru, izdao je šest albuma, a neki od njegovih najvećih hitova su "Loneliness", "Viva" i "Prosac". Nekoliko je puta nastupao i u Hrvatskoj, točnije u Zagrebu i Dubrovniku.

Od njega su se na društvenim mrežama oprostili brojni kolege i prijatelji.

"Naš dobar prijatelj DJ Tomcraft preminuo je sa samo 49 godina. Svirao sam s njim u Rügenu prije samo dva tjedna. Imali smo sjajan set zajedno. Sjedio sam tamo i slušao od početka do kraja. Što rijetko kad i radim. Zvučao je sjajno i vrlo je nepogrešivo kao on. Možda mu je to bio posljednji set. Ne znam. Pričao sam s njim prije tri dana i rekao je da se oporavlja od gripe, ali je izgledao dobro raspoložen. Tom je imao fantastičnu novu glazbu koja je stigla i vrlo se veselio što će svirati sa svima nama na Rave The Planet. Kao što sada znamo: To nije bilo suđeno. Stvarno je srceparajuće. Počivaj u miru brate", napisao je na Facebooku njemački DJ Westbam.

