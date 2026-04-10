P. Diddy ide u novu pravnu bitku: Posrnuli reper pokušava poništiti zatvorsku kaznu

Pravni tim P. Diddyja podnio je zahtjev za žalbu kako bi osporili 50-mjesečnu zatvorsku kaznu, na koju je osuđen sredinom 2025. godine.

Devet mjeseci otkako je osuđen, osramoćeni glazbeni mogul i reper Sean P. Diddy Combs pokušava poništiti svoju zatvorsku kaznu od 50 mjeseci, a njegova žalba već je izazvala žestoku raspravu pred saveznim žalbenim sudom u SAD-u.

Kako piše Billboard, tijekom ročišta održanog 9. travnja, odvjetnici i tužitelji sukobili su se oko složenih pravnih pitanja, dok su suci detaljno propitivali obje strane o osnovanosti izrečene kazne.

Combs je u sredinom prošle godine oslobođen najtežih optužbi za reketarenje i trgovinu seksualnim robljem, no unatoč tome proglašen je krivim po dvjema blažim točkama za međudržavnu prostituciju. Upravo je ta presuda rezultirala višegodišnjom zatvorskom kaznom, koju njegova obrana sada pokušava osporiti.

Ključni argument obrane jest da je sudac Arun Subramanian prilikom izricanja kazne zanemario odluku porote, koja je Combsa oslobodila najtežih optužbi. Combsova odvjetnica Alexandra Shapiro tvrdi da je riječ o nepravednoj i neuobičajeno visokoj kazni za takvu vrstu prekršaja, naglašavajući kako su upravo odbačene optužbe imale presudan utjecaj na visinu kazne.

Središnje pitanje žalbe odnosi se na pravni koncept tzv. oslobađajućih radnji, odnosno elemenata optužbe koje je porota odbacila. Kako su napisali u žalbi, nedavno uvedene savezne smjernice upozoravaju sudove da ne bi smjeli temeljiti stroge kazne na takvim radnjama, uz jasno načelo da nije kriv znači nije kriv. Obrana smatra da je sudac prekršio ta pravila, dok tužitelji tvrde da je postupio u skladu sa zakonom i da je imao pravo uzeti u obzir dio spornih činjenica.

Tijekom rasprave suci su postavljali oštra pitanja objema stranama, dovodeći u pitanje i proceduralne aspekte žalbe, ali i način na koji je kazna obrazložena. Posebno se raspravljalo o tome u kojoj mjeri sud može uzeti u obzir radnje za koje optuženik nije proglašen krivim.

Iako je fokus trenutačno na visini kazne, Combs osporava i same presude, tvrdeći, među ostalim, da su sporni događaji bili oblik zaštićenog izražavanja. Ipak, pravni stručnjaci ističu da su takvi argumenti teže provedivi na žalbenim sudovima.

Odluka žalbenog suda očekuje se u narednim mjesecima, a s obzirom na ubrzani status postupka, mogla bi stići i brže nego što je uobičajeno u ovakvim slučajevima.

Njegov nekadašnji rival 50 Cent jedan je od producenata dokumentarne serije o P. Diddyju, koja otkriva šokantne detalje sa suđenja.

Diddyjev pravni tim očekuje pomoć njegovog prijatelja, američkog predsjednika.

