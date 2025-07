Oasis nakon 16 godina opet na pozornici na oduševljenje fanova!

Britanski rock bend Oasis vratio se na pozornicu u Cardiffu u petak, pošto su braća Gallagher prevladala više od 16 godina svađe i ogorčenosti, i odsvirao koncert s pregršt hitova koji je tisuće obožavatelja vratio u vrijeme optimizma i šarma 90-ih godina prošlog stoljeća.

Mančesterski bend definirao je "britpop" preporod gitarske glazbe prije nego što su stalne trzavice između glavnog autora Noela Gallaghera i njegovog mlađeg brata, pjevača Liama, dovele do raspada grupe.

Galerija 0 0 0 0 0

Oasis je izašao na pozornicu rasprodanog stadiona Principality, kapaciteta 74.500 mjesta i pjesmom "Hello", zvučeći čvrsto kao na svom vrhuncu, započeo koncert koji je publiku vratio u vrijeme devedesetih.

Oasis Foto: Profimedia

Niz najvećih hitova odjekivao je stadionom dok su obožavatelji skakali, vrištali i pjevali u nostalgičnom zanosu.

Interakcija s posjetiteljima, doduše, bila je minimalna tijekom dvosatnog koncerta, a komunikacija među braćom nikakva. Liam i Noel su se ipak kratko zagrlili na kraju koncerta.

Oasis Foto: Profimedia

Publika, koju su uglavnom činili obožavatelji srednjih godina koji su se vraćali svojoj mladosti, pjevala je uz hitove poput "Cigarettes & Alcohol" i "Roll With It".

Na kraju pjesme "Live Forever" na ekranima iza benda prikazana je slika nogometaša Liverpoola i Portugala Dioga Jote, koji je u četvrtak poginuo u prometnoj nesreći.

Oasis Foto: Profimedia

Oasis je set završio pjesmama "Don't Look Back in Anger", "Wonderwall" i "Champagne Supernova", sve s njihovog drugog albuma "(What's the Story) Morning Glory?", najprodavanije ploče u Britaniji 1990-ih.

Bend je najavio povratničku turneju prije gotovo godinu dana, što je izazvalo pomamu za ulaznicama.

Oasis Foto: Profimedia

"Ono što čini povratak Oasisa posebnim jest ono što svaki ponovni susret čini posebnim: To mora biti nešto što ljudi stvarno žele i nešto za što su mislili da nikada neće vidjeti. A Oasis ispunjava oba uvjeta", rekao je glazbeni novinar Mark Sutherland za Reuters.

Oasis Foto: Profimedia

„Oni su više od benda, to je gotovo kao pokret“, rekao je 48-godišnji fan Matt Hobman. „Oni su dio britanskog identiteta.“

Nakon dva koncerta u Cardiffu, turneja Live '25 nastavit će se u Manchesteru, rodnom gradu braće Gallaghersa.

Potom se nastavlja u Britaniji i Irskoj, a slijede koncerti diljem Sjeverne i Južne Amerike, Azije i Australije.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Thompson se oglasio uoči koncerta na Hipodromu, evo što je poručio!

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Ekipa s Kupresa ispod kipa bana Jelačića pozirala s ogromnom zastavom uoči Thompsonova koncerta